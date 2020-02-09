Аналитика


Брачная история: как разделение WDSSPR повлияет на рынок

Эксперты не сошлись во мнениях

В январе стало официально известно о том, что крупнейший в России прокатчик WDSSPR разделится на две дистрибьюторские компании – «Дисней Студиос» и «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг». Впервые за тринадцать лет они будут выпускать фильмы отдельно друг от друга. И хотя стороны хранят молчание и не готовы обсуждать детали развода, мы попробовали разобраться, как такое разделение повлияет на рынок.

WDSSPR был совместным предприятием двух крупнейших голливудских студий с 2007 года. Тогда международные компании Walt Disney Studios Motion Pictures International и Sony Pictures Releasing International объединились для проката фильмов своих студий на территории России и СНГ. Это решение вскоре принесло свои плоды – впервые в 2009-м, а потом все годы с 2011-го по 2019-й WDSSPR неизменно занимал первое место по совокупным кассовым сборам в России. И с большим отрывом от ближайших конкурентов. По итогам 2019-го доля прокатчика в российском бокс-офисе составила рекордные 36,75%, сборы достигли 20,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что прошлый год в целом был выдающимся для компании. Прирост к 2018-му составил 32,5%. Прокатчик выпустил максимальное за последние четыре года количество релизов – сорок. Их посмотрело 79 млн человек. Из них бокс-офис 22 проектов Disney Studios составил 14,5 млрд рублей, доля достигла 26,1%. Sony выпустила в прошлом году восемнадцать релизов, совокупные сборы которых составили 5,910 млрд рублей, а доля – 10,7%. При таком раскладе Disney в любом случае остался бы лидером, а Sony занял бы пятую позицию в общем зачете дистрибьюторов – как раз то, которое раньше занимал Fox. В 2016 году доля «Двадцатого Века Фокс СНГ» в общем бокс-офисе составляла 17%, это было второе место после WDSSPR. Сокращение, а затем и продажа бизнеса глобальной студии привели к уменьшению сборов. По итогам 2019 года доля достигла 6,6%, компания заняла пятую строчку в общем зачете. В топ-10 самых кассовых фильмов в России шесть были выпущены WDSSPR: самый кассовый про-
ект прошлого года КОРОЛЬ ЛЕВ, а также МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ, ЗВЕРОПОЛИС, МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ, МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. На одиннадцатом месте сейчас находится ВЕНОМ – наиболее кассовый фильм Sony Pictures. И уже десять лет таблицу возглавляет АВАТАР, выпущенный Fox и собравший в России недосягаемые пока 3,5 млрд рублей.

Начало изменениям было положено еще в прошлом году, когда Антон Сиренко ушел с должности генерального директора WDSSPR и возглавил Sony Pictures Productions & Releasing. Вместе с тем было очевидно, что глобальная покупка Disney Fox приведет к определенным последствиям и на российском рынке. В прошлогоднем интервью БК Сиренко говорил о возможном разделе компании как об отдаленной перспективе. «Совместное предприятие может прожить еще очень долго и пережить многих, кто его хоронит. По одной простой причине. Мейджорам запрещено согласовывать даты релизов, – рассказывал тогда он. – Однако у Sony и Disney есть возможность определять даты своих релизов в рамках совместного предприятия, и это безусловное преимущество – у нас общий аналитический отдел, общая структура, которая принимает решение по той или иной дате, и общий прокатный отдел, который виртуозно балансирует в интересах релизов обоих партнеров. […] Так что совместное предприятие – модель очень устойчивая, потому что взаимовыгодная».

Видимо, какой-то из сторон модель в конце концов перестала быть выгодной. Последние несколько лет Sony Pictures стремилась расширить свое присутствие на международных рынках и обрести независимость в принятии решений. Компания открыла девять новых офисов Sony Pictures Distribution по всему миру. Пять из них ранее также были совместными предприятиями с Disney / Buena Vista – на Филиппинах, в Мексике, Сингапуре, Таиланде и Малайзии. В России находился последний совместный офис двух студий. По опыту разделения в других странах это прежде всего дружественный и стратегический шаг для обеих сторон, подчеркивает пресс-служба Sony Pictures.

«Глобальный тектонический сдвиг, произошедший в рамках сделки по покупке Disney Fox, привел к тому, что мы в данный момент наблюдаем реструктуризацию работы компании WDSSPR, разделившейся на две части, – считает топ-менеджер международной компании, оставивший комментарий на условиях анонимности. – Все этого разделения ждали, рынок к нему был готов, и сейчас вопрос остается только в организационно-структурных изменениях, которые происходят внутри двух компаний. По информации, имеющейся у рынка, практически полный состав компании WDSSPR перейдет в SPPR, а штат Fox в массе своей переходит во вновь созданную структуру Disney Studios». Другой топ-менеджер крупной компании отмечает, что глобально на рынке вряд ли что-то изменится: «От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Не думаю, что случится какой-то мощный рывок. Но допускаю, что Disney усилит свою позицию не только за счет того, что разменял Sony на Fox, а больше за счет того, что Вадим Смирнов пришел в Disney». 

Disney Studios теперь будет представлять в России и СНГ фильмы The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney, Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также проекты производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox. Маркетинг по-прежнему возглавит Елена Бродская. Отвечать за дистрибуцию теперь будет Вадим Смирнов. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» останется Кахабер Абашидзе. «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» займется дистрибуцией и маркетингом проектов студий Columbia Pictures, TriStar, Screen Gems, CBS Films, Sony Pictures Animation и Aardman Animations. Антон Сиренко по-прежнему генеральный директор компании. Sony Pictures также продолжит стратегически важное для себя направление совместного производства художественных фильмов с российскими продюсерами. На последних питчингах Фонда кино многие продюсеры могли похвастаться поддержкой Sony уже на этапе сценария.

Известно, что в рамках совместного предприятия у Disney и Sony разные команды занимались маркетингом фильмов, а общей была административная часть (букеры, бухгалтеры, юристы, логистика). Внутри компаний сейчас проводятся организационно-структурные изменения и кадровые перестановки. «С точки зрения работы с кинотеатрами все методы были давно обкатаны. Глобально в этом смысле, я думаю, ничего не изменится. Как будет структурирована работа внутри тандема Бродская – Смирнов, мы тоже сможем оценить в самое ближайшее время. Я надеюсь, в силу наличия у Disney потрясающего пакета на 2020 год и достаточного количества ярких, достойных картин в пакете Fox компания сможет удержать лидерство на рынке, – продолжает собеседник БК на условиях анонимности. – С количественной точки зрения ничего не изменилось (было два мейджора – и осталось два мейджора), но все же конкретно для Disney многое изменилось принципиально. В России происходит довольно уникальная
ситуация: если везде Disney с поглощением Fox будет работать над выпуском фоксовских проектов самостоятельно, то в российских реалиях фоксовская команда перебралась под крыло Disney, то есть произошло прямо противоположное по вектору изменение. Возникла принципиально иная связка с точки зрения рыночной доли. Если раньше была связка Disney – Sony, то теперь у нас есть связка Disney – Fox, а это сулит заметное перераспределение сил в гонке дистрибьюторов».

Будет ли перераспределение на рынке, покажет только время. Кто-то из игроков его ждет, кто-то считает, что если оно и будет, то не драматичное. «Думаю, на нашу работу разделение компании не повлияет. Если раньше отдельно были Fox и Disney/Sony, то сейчас будут Sony и Disney/Fox. По сути, от перестановки мест слагаемых сумма не поменяется, – считает независимый букер Павел Поляков. – Единственное изменение в том, что теперь каждая компания будет представлять интересы одной студии. Но сложностей в процессе разделения я не вижу. Сейчас мы ждем новостей от партнеров, потому что по росписи проектов на март никакой информации нет. Но все понимают, что это технический вопрос, и он будет решен в ближайшее время. С другой стороны, рекламу на грядущие релизы мы получаем исправно. Сама новость о разделении для нас была ожидаемой, это стало ясно еще с осени 2019 года, поэтому реакция оказалась спокойной. Фильмы те же, компании – тоже. Возможно, будет некая корректировка графика релизов, но скорее всего, все уже устаканилось, и серьезных переездов не предвидится». Менеджер по репертуарному планированию кинотеатров в Благовещенске Андрей Пономаренко также не заметил последствий от разделения компании на своей работе. «Всегда хочется думать, что все, что ни делается, к лучшему. Значит, так надо. Я в любом случае уверен, что мы сможем найти язык со всеми новыми компаниями. И не сомневаюсь в том, что в обеих компаниях будет профессиональный коллектив. Так что на кинотеатрах это разделение отразиться не должно, или отразится, но только в лучшую сторону. Бумаги, оформление договоров, смена электронных адресов – все это дело наживное. Пусть букеры вновь образованных компаний приглашают кинотеатры, будем с ними знакомиться по-новому. Пусть устраивают День Disney и День Sony, мы с удовольствием приедем», – говорит он.

«Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» уже успела показать себя в деле. Первым релизом компании стала экшн-комедия ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, третья часть франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях, результаты которой значительно превзошли ожидания рынка. Следом − мелодрама МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ и сиквел одной из самых успешных своих картин – романтической спортивной мелодрамы с Александром Петровым ЛЕД 2. В этом году зрителей ждет пятнадцать релизов от прокатчика, среди них – продолжение фантастического экшна ВЕНОМ, МОРБИУС, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, КРОЛИК ПИТЕР 2 и российские проекты СПУТНИК, БУМЕРАНГ и ХЭППИ-ЭНД.

Последним самостоятельным проектом Fox станет приключенческий фильм ЗОВ ПРЕДКОВ, стартующий 20 февраля. Первым релизом Disney заявлен 5 марта мультфильм ВПЕРЕД. В целом в этом году Disney выпустит более двадцати картин. Крупнейшими из них будут МУЛАН, КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ, мультфильмы ВПЕРЕД и ДУША, марвеловские блокбастеры ЧЕРНАЯ ВДОВА и ВЕЧНЫЕ, фильмы 20th Century Studios KING’S MAN: НАЧАЛО и СМЕРТЬ НА НИЛЕ, триллер студии Searchlight ЖЕНЩИНА В ОКНЕ, из российских релизов нам предстоит увидеть продолжение ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ.

«Disney – уникальная компания, в которой кино является частью большой системы и локомотивом, направляющим коммерческий успех в других сегментах бизнеса компании. Прекрасно, что к любимым миллионами людей в России и СНГ брендам, студиям и франшизам присоединяются новые, которые сделают наше портфолио еще более разнообразным, интересным и привлекательным для новых аудиторий», – отмечает руководитель направления маркетинга «Дисней Студиос» Елена Бродская. По мнению главы отдела дистрибуции «Дисней Студиос» Вадима Смирнова, в результате слияния выиграет в первую очередь зритель: «Мы сейчас являемся свидетелями и участниками уникального момента, когда традиции, опыт, мудрость и сила двух самых легендарных, любимых и узнаваемых голливудских студий, Disney и Fox, объединяются под крылом Disney. В результате этого непростого, но очень интересного эпохального процесса выиграет в первую очередь зритель, который получит еще больше ярких киновпечатлений, эмоций, неповторимых переживаний и добра».

Совершенно точно зритель получит еще больше блокбастеров, потому что Disney давно сфокусировался только на производстве такого контента и не выпускает картины, рассчитанные на взрослую аудиторию. В то время как за последние десять лет 23 проекта 20th Century Fox и Fox Searchlight были номинированы на «Оскар» как лучшие фильмы, включая нынешних номинантов FORD ПРОТИВ FERRARI и КРОЛИК ДЖОДЖО. Поэтому некоторые опасения вызывает судьба независимого подразделения Fox Searchlight, специализирующегося на выпуске артового авторского и жанровое кино. Даже если заверения Боба Айгера о том, что Disney всегда интегрирует приобретаемые ею компании без потери их уникальных качеств, оправдаются
и студия продолжит снимать привычный контент, возникает новый вопрос: кто станет прокатывать эти фильмы в России? Будет ли у Disney желание заниматься такими проектами, ведь ранее подобное кино выпускал Sony Pictures? Если нет, то станут ли эти картины доступны независимым дистрибьюторам? Или же для их проката в России будет заведено другое юридическое лицо? «Определенное «растворение» пакета Fox будет, но в фоксовском наследии есть много мощных самостоятельных брендов и киновселенных, как тот же АВАТАР, которого ждет вся мировая индустрия, так что полной ассимиляции достичь не получится, – считает топ-менеджер международной компании. – Но Disney, я думаю, к этому и не стремится. Определенное жанровое направление будет интегрировано в экосистему Disney, а какие-то яркие проекты-бренды, которые могут похвастаться мощной фанатской базой, они трогать, наверное, не будут. Не уверен, что Disney станет рисковать, начнет трансформировать и менять аутентичность
тех киновселенных, от которых фанаты могут из-за этого отвернуться».

С присоединением Fox Disney становился гораздо более мощным игроком внутри совместного предприятия, что скорее всего привело бы к определенным последствиям в работе Sony Pictures. Не говоря о том, что объединение трех мейджоров обеспечило бы компании более 40% общего бокс-офиса, а это потенциально могло бы заинтересовать министерство культуры, и без того активно вмешивающееся в кинотеатральный бизнес, а также антимонопольный комитет. Кроме того, компании пришлось бы балансировать релизы трех студий, подбирая им даты выхода так, чтобы они не мешали друг другу. С уходом Sony Disney не потеряет в количестве проектов. Даже если не учитывать прошлый год, который трудно назвать показательным в силу ударного качества контента, в 2018-м и 2017-м число фильмов у Sony было больше. Однако количество проектов Fox сопоставимо с результатами Sony. Конечно, большой вопрос, будет ли Fox продолжать так же активно выпускать картины под началом Disney уже на уровне головного офиса, но тут пытаться что-либо предсказать очень сложно. По жанровому разнообразию между Sony и Fox также можно поставить равенство, у обоих есть и проверенные франшизы, и популярные кинокомиксы (у Sony остались ЧЕЛОВЕК-ПАУК и ВЕНОМ, а также грядущий МОРБИУС, но с Fox в лоно Disney и Marvel Studios вернулись ЛЮДИ ИКС), и даже оригинальные хиты (здесь у Fox дела обстоят немного лучше).

Однако есть и различия. Между анимационными студиями Blue Sky и Sony Animation знак равенства поставить нельзя. Последние намного чаще выпускают релизы, у них есть проверенные франшизы (МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХANGRY BIRDS) и новые хиты (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ). К тому же, вполне вероятно, Blue Sky может в итоге стать частью одного из анимационных подразделений Disney (Disney Animation или Pixar). Кроме того, Sony генерировала бόльшую часть российского контента. У Fox подобных проектов значительно меньше, и если говорить о сборах, то разница еще более существенная. А от крупных отечественных релизов сейчас многое зависит. В итоге можно предположить, что Disney потеряет в доле российского кино и в сборах анимации, во всех других аспектах серьезных изменений не будет. В плане веса на рынке после разделения Disney останется лидирующим прокатчиком, а вот Sony Pictures, выйдя из-под крыла большого брата, потеряет позиции. Зато будет более свободна в принятии решений. Так как подобное разделение уже происходило в других странах, по его итогам компания сообщает, что эта стратегия показывает отличный результат, и последние три года Sony Pictures переживает один из лучших периодов в своей истории. В конечном итоге развод с одним партнером всегда открывает новые возможности в жизни.

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09.02.2020 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин, Дмитрий Некрасов, Ольга Некрасова, Георгий Романов

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