Обзор новинок проката на уикенде 1–4 августа

Сделав небольшую паузу, в предстоящий уикенд российский кинопрокат вновь постарается вернуться к высоким, блокбастерным уровням. Ставка в данном случае делается на выход спин-оффа знаменитой франшизы ФОРСАЖ, экшна ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI). Это один из главных релизов прокатчика в текущем сезоне блокбастеров, да и в целом в 2019 году, так что масштаб его маркетинга и росписи очень внушительный. В то же время уровни ожидания новинки заметно отстают от параметров предшественника, что делает повторение его кассовых сборов неочевидным.

Также на зрительское внимание может рассчитывать украинский мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (EXP). Премьера картины состоялась еще весной прошлого года. И хоть до отечественных кинотеатров он добрался только сейчас, его концептуальная схожесть с такими проектами, как РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ и РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ, вкупе с качественной анимацией, не должны оставить его без внимания публики.

Также зрители смогут посмотреть хорроры ВЕЛЬЗЕВУЛ (KNLG) и МАЛЕНЬКОЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ (CPF), комедии ГИВ МИ ЛИБЕРТИ (AOF), ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ (PLTK) и КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИОН (RUR), а в пятницу на экраны выйдет новая работа Жана Дюжардена ОЛЕНЬЯ КОЖА (MG).

30.07.2019 Автор: Семен Брожитов