Обзор новинок проката на уикенде 2−5 января

В предстоящий уикенд к полку отечественных блокбастеров, участвующих в новогодней битве добавиться ВТОРЖЕНИЕ (WDSSPR) Федора Бондарчука. Фильм является продолжением суперуспешной романтической фантастики ПРИТЯЖЕНИЕ и, как и предшественник, характеризуется отполированной до блеска картинкой, а также качествеными визуальными эффектами. У новинки очень много хейта на киноманских ресурсах, но в любом случае основную кассу ей принесет аудитория мэйнстрима, которая получает информацию из других источников.

Среди представителей зарубежной продукции можно выделить КОШЕК (UPI), поставленных по мотивам популярного бродвейского мюзикла. Фильм характеризуется сильным уклоном в фантасмагорию и абстракцию, что уже вызвало массу негатива в Америке. Поэтому, наиболее вероятной его целевой аудиторией станет избирательная публика крупных городов.

Получит свежее предложение и семейная аудитория. На экраны выйдет мультфильм КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ (MG). Если первые промоматериалы представляли его хулиганские аспекты, то затем, по словам представителей прокатчика, проект был перемонтирован, чтобы иметь возможность быть показаным самым юным посетителям кинотеатров.

Также зрители смогут посмотреть комедии СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ (PLTK) и НОТР-ДАМ (PNR), драму ТРИДЦАТЬ (CNF), мелодраму ОН И ОНА (CPF), а также мультфильмы ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: СКОРЕЙ СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ (НОВОГОДНИЙ СУПЕРВЫПУСК) (PNR) и 110-Й ВЫПУСК МУЛЬТА В КИНО (MVK).

30.12.2019 Автор: Семен Брожитов