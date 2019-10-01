Обзор новинок проката на уикенде 3 − 6 октября

Предстоящий уикенд на российском рынке обещает быть крайне интересным. По своей структуре он весьма напоминает 10-й уикенд 2017 года, когда на экраны одновременно выходили драматический фильм о героях комиксов ЛОГАН: РОСОМАХА и мультфильм ЗВЕРОПОЙ. На сей раз за лидерство поборются ДЖОКЕР (CAO) и ЭВЕРЕСТ (UPI). В сравнении с ЛОГАНОМ ДЖОКЕР выглядит еще более авторским и драматичным, в какие-то моменты даже немного артовым. Отсутствие масштабных визуальных эффектов может стать определенным сдерживающим фактором для подростков и молодежной публики. Но предстартовый хайп у проекта, запущенный в Венеции, обещает быть очень высоким, а дальше уже все будет зависеть от «сарафана».

В свою очередь, ЭВЕРЕСТ воспользуется долгим отсутствием студийной анимации, а также начинающимися осенними каникулами. С другой стороны, в прошлом году примерно в это же время выходил другой мультфильм про йети – СМОЛФУТ, не слишком блеснувший на старте, но затем хорошо отработавший в длину.

На внимание аудитории мейнстрима с преобладанием ее женского сегмента может рассчитывать романтическая комедия ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (VLG), снятая по довольно популярному роману Софи Кинселлы, издававшемуся и в нашей стране.

Дмитрий Некрасов, автор: «Проект получил­ся действительно легким, ненапряжным и довольно смешным. Только вот юмор зачастую переходит грань, за счет чего очень милая и сказочная история превращается в нечто совершенно другое. Например, наблюдать сцену в лифте ближе к концу фильма довольно неловко. В общем, с шутками «для взрослых» здесь явный перебор. В остальном же картина напоминает другие подобные образчики жанра с классическим развитием событий: встреча, отношения, ссора, примирение. Хорошо это или плохо – вопрос риторический».

Двумя новыми работами отметится отечественный кинопром. Это оптимистическая история ВОЛШЕБНИК (CP), способная напомнить о недавнем проекте КОМАНДА МЕЧТЫ, а также драма ЛЮБИ ИХ ВСЕХ (NKI), вызывающая довольно явные ассоциации с фильмом КУПИ МЕНЯ. А жанровая публика сможет ознакомиться с новой продюсерской работой Джейсона Блума ДОБЫЧА (MG).

Также зрители смогут посмотреть драмы ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (CPF) и ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО (PRGK), триллер БОЙ (INF), документальный фильм АКВАРЕЛЬ (INK), драмеди ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ (PRD), байопик ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ (PLTK) и сборник короткометражек КАННЫ 2019: КОРОТКИЙ МЕТР (LENT).

01.10.2019 Автор: Семен Брожитов