Обзор новинок проката на уикенде 4–7 января

Классического уикенда, в том понимании, который принят в кинопрокате, на этой неделе не будет. В стране продолжается череда выходных и праздничных дней во время которых на экраны выходят несколько крупных новинок. На молодежную аудиторию и зрителей среднего возраста рассчитан мюзикл ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН (FOX) с участием Хью Джекмана, Зака Эфрона, Мишель Уильямс и Ребекки Фергюсон. По сюжету картина представляет собой красивую историю успеха, наполненную множеством музыкальных и цирковых номеров, а также одиннадцатью песнями, которые написали авторы композиций к картине ЛА-ЛА ЛЕНД. Судя по маркетинговым материалам, проект способен создать аудитории праздничное настроение, что идеально подходит к новогодне-рождественскому периоду времени.

Для семейной публики уже с 1 января на экранах появился мультфильм ЧУДО-ЮДО (CRPR). По стилистике он напоминает франшизу о трех богатырях, очередной фильм которой будет идти в соседних залах. Но во время продолжительных каникул у целевой аудитории может хватить времени и желания на просмотр обоих картин. Также родители с детьми с конца недели смогут посмотреть французский мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ (MD).

Поклонникам фильмов ужасов индустрия предложит римейк классического зомби-хоррора Джорджа А.Ромеро ДЕНЬ МЕРТВЕЦОВ: ЗЛАЯ КРОВЬ (CAE). В работе над новинкой маэстро принял участие в качестве одного из сценаристов, что, безусловно, сказалось на натуралистичности проекта.

Также публике будут предложены итальянская комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ 2, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН (PLK), французская комедия ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (PNR/CPF) и 66-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

04.01.2018 Автор: Семен Брожитов