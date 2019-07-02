Обзор новинок проката на уикенде 4 − 7 июля

Благодаря появлению на большом экране кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) в предстоящий уикенд российский кинорынок, наконец, сможет взбодриться. Жанр остается одним из немногих, успешно работающих в любых условиях, а полноценное участие главного героя новинки в команде МСТИТЕЛЕЙ существенно повысило его популярность у аудитории мейнстрима. С учетом того, что полноценных блокбастеров не выходило уже несколько недель, это может привести к очень хорошим результатам, в итоге превышающим сборы в 1 млрд рублей.

Семьи с детьми смогут посетить сеансы нового мультфильма франшизы про веселого белого медведя НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (CP). А любители авторского и фестивального кино не пропустят релиз триумфатора Канн ПАРАЗИТОВ (PVZGL).

Анна БАГРОВА, автор: «Новинка напо­минает помесь МАГАЗИННЫХ ВОРИШЕК и ПЫЛАЮЩЕГО, щедро приправленную жанровыми элементами (эксплу­атируется сразу несколько жанров – от социальной драмы до криминальной комедии и триллера/хоррора), дви­жением и напряжением. Сюжетно лента может развлечь и массового зрителя, а избирательная публика найдет в ней дополнительную пищу для ума. Картинка качественная и дорогая, и если бы в тех же интерьерах разместились голливудские актеры, нас ждал бы безусловный кассовый хит. Корейское происхождение фильма, конечно, снижает градус ожиданий от его бокс-офиса, но добавляет изюминку для насмотренного зрителя».

Ценители криминального кино с участием звезд смогут посмотреть фильм КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ (PIFD), в котором снимались Гари Олдман и Джессика Альба, а поклонникам хорроров будет предложена новая версия рождения ГОЛЕМА (EXP).

Также зрители смогут посмотреть документальный фильм INTO_НАЦИЯ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ (CARO), мультфильм ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ И РАСТИ-МЕХАНИК (PNR), драмеди ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ (PNR), драму ЗЕРКАЛО (CARO/IK), комедию ИБИЦА (MG), триллер РУССКАЯ НЕВЕСТА (KNL) и криминальную драму ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА (RFGD).

02.07.2019 Автор: Семен Брожитов