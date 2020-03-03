Обзор новинок проката на уикенде 5−8 марта

После недельной паузы российский прокат вновь наберет мощь. Связано это будет с праздничным уикендом 8 марта. Основная схватка в этот период будет проистекать между тремя релизами. На семейную аудиторию нацеливается новая работа Pixar ВПЕРЕД (WDS). Фильмы студии неизменно получают хорошие отзывы зрителей, но в кассовом отношении им трудно конкурировать с более живыми и задорными работами Illumination Entertainment, Dreamworks Animation и Walt Disney Animation. Тем не менее в праздничный уикенд новинка способна показать очень достойный результат.

Дмитрий НЕКРАСОВ, выпускающий редактор БК: «Получился просто отличный мультфильм! Да, это не новый шедевр Pixar, который по итогам года соберет ворох индустриальных наград, но картину интересно смотреть на протяжении всего хронометража. Временами проект напоминает ЗВЕРОПОЛИС (в том смысле, что хочется побольше узнать об этом мире), а приключенческая составляющая (которая занимает бóльшую часть экранного времени) вызывает ассоциации то с ИНДИАНОЙ ДЖОНСОМ, то с ВЛАСТЕЛИНОМ КОЛЕЦ, то с ГАРРИ ПОТТЕРОМ. В картине много семейной драмы, но немало и юмора – хотя последний будет понятен скорее подросткам и взрослым, традиционных гэгов для самой маленькой аудитории здесь практически нет. С точки зрения сценария мультфильм получился достаточно простым и предсказуемым, но, возможно, это его плюс, ведь такое зрелище должно хорошо восприниматься практически любой аудиторией».

Ударной силой российского кино на дате должна стать комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP). У фильма поздновато появились маркетинговые материалы, но, являясь своеобразным спин-оффом телесериала «Отель «Элеон», картина априори имеет свою фан-базу, расширить которую способно участие в проекте Милоша Биковича, ставшего после ХОЛОПА полноценной звездой.

На неделю позже американских зрителей российская публика сможет посмотреть новую продюсерскую работу Джейсона Блума ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (UPI). Наряду с ТИХИМ МЕСТОМ 2 новинка является одним из наиболее ожидаемых хорроров первой половины года. В последнее время картины жанра все чаще и чаще дают сбой, но, судя по всему, это не тот случай. Другой студийный хоррор на дате – ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR), также спродюсированный Джейсоном Блумом, скорее всего, не сможет противостоять прямому конкуренту.

Заметным фильмом в предстоящий уикенд обещает стать другой российский проект – ОДИН ВДОХ (CRP). Картина основана на реальных событиях, а ее маркетинговые материалы характеризуются красивой картинкой и нацелены в первую очередь на женскую аудиторию.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Фильм оставляет неоднозначные впечатления. С одной стороны, это деликатная, атмосферная и, очевидно, очень личная картина с красивыми подводными съемками, интересными локациями и великолепной, даже самоотверженной актерской игрой Виктории Исаковой. С другой стороны, ленте явно не хватает масштаба и динамики. Местами она чрезмерно тягучая, минорная и совсем не духоподъемная, как могло показаться из трейлера. Хотя в целом проект очень достойный».

На романтичную публику будет нацелена фэнтезийная мелодрама МИЛЫЙ ДРУГ (PIFD), рассказывающая о юноше, способном принимать облик любого другого человека, до которого он дотрагивается. Правда этот дар приносит ему определенные проблемы. Еще одним «женским» фильмом на дате станет проект ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ (CPF).

Также зрители смогут посмотреть мелодраму НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ (RUR), переиздание классики Федерико Феллини СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ (INK), документальную картину ПРОЩАНИЕ СО СТАЛИНЫМ (PRGK) и сборник короткометражных работ TOP 5 OSCARS (LENT).

03.03.2020 Автор: Семен Брожитов