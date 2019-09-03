Обзор новинок проката на уикенде 5−8 сентября

Первый уикенд осени обещает выдаться для российского проката весьма ударным. На экраны выйдет сиквел самого кассового хоррора ОНО 2 (CAO), вызывающий как повышенные ожидания, превосходящие уровни предшественника, так и некоторые сомнения по части того, удастся ли снять лучше. В любом случае существует вероятность, что новинка превзойдет и без того очень высокий стартовый результат ОНО. А уж финальные сборы будут зависеть от качества самого фильма. Но кинотеатры и прокатчик, безусловно, рассчитывают на итоговое превышение отметки в 1 млрд рублей.

Двумя новыми отечественными фильмами на рынке станут драмеди Валерия Тодоровского ОДЕССА (WDSSPR) и музыкальная комедия ЖАРА (CP). ОДЕССУ показывали на «Кинотавре», при этом первые зрители сравнивали фильм с АМАРКОРДОМ Феллини. С одной стороны, это переводит фильм в разряд классического авторского кино. Но с другой – ценители такого авторского подхода, да еще поддержанного активной телевизионной рекламой, среди аудитории среднего и старшего возраста есть. В свою очередь, ЖАРА балансирует на стыке кинотеатральной романтической мелодрамы и телевизионного шоу. Насколько подобная комбинация будет привлекательна для киноходящей аудитории, вопрос открытый. Все-таки аудитория Филиппа Кикорова и Дианы Пожарской – это совсем разные люди.

Избирательной публике крупных городов будет предложено драмеди КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? (VLG) с большим числом узнаваемых актеров и не слишком понятной концепцией.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Картина получилась сумбурной, тягучей, преимущественно несмешной и попросту скучной на протяжении почти всего хронометража. Такое ощущение, что фильм был снят в начале 2000-х и опоздал с выходом лет так на 10–15. При этом потенциал материала очевиден даже без прочтения книги. Но, видимо, многочисленные переделки не пошли проекту на пользу. По-настоящему оживает картина лишь ближе к концу, когда начинается как раз то заявленное в рекламе приключе­ние, однако рядовому зрителю этого, надо полагать, будет мало. Но заканчивается фильм очень трогательной сце­ной, за счет чего он может оставить после себя довольно приятное впечатление. Удивительно, что критики ругали даже актерскую игру Кейт Бланшетт, хотя на ней по большому счету и держится весь проект. Артистка воплоти­ла здесь нервический характер, схожий с тем, что был в ЖАСМИН, за которую она получила «Оскар». Наблюдать за игрой такого уровня – одно удовольствие».

На семейную аудиторию будет работать мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (CPF) своим локализованным названием и маркетинговыми материалами старающийся создать ассоциации с КОРОЛЕСКИМ КОРГИ. А поклонники шпионских драм и ценители творчества Киры Найтли и Рэйфа Файнса смогут посетить сеансы картины ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ (NKI).

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Фильм можно разделить на две примерно равные части. В первой, являющейся все-таки шпионским триллером, героиня узнает о неправомочной директиве Агентства национальной безобасности США, и пытается довести ее содержание до прессы в надежде предотвратить войну в Ираке. Вторая же половина – это уже классическая судебная драма, когда вся государственная машина нацеливается на то, чтобы раздавить человека, осмелившегося бросить ей вызов. И если бы не умелый адвокат и на тот момент еще более-менее деликатное отношение чиновников, то жизнь главной героини была бы однозначно сломана. По крайней мере, с Джулианом Ассанжем и его осведомителями уже никто особо не церемонился. Несмотря на то, что сюжет проекта строится вокруг политических интриг, в центре истории все же находится сильная женщина со своими принципами, готовая бороться за них до конца. Это добавляет картине привлекательности. В то же время ей явно недостает оригинальности, поскольку ценители подобных работ многли видеть подобное уже много раз».

Также зрители смогут посмотреть мелодраму АКУЛЫ (KNL), южнокорейский триллер ДЕФОЛТ (PVZGL), биографическую драму РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА (TNL) и японский исторический экшн ЦАРСТВО (LONF).

03.09.2019 Автор: Семен Брожитов