Обзор новинок проката на уикенде 5−8 декабря

Следующий уикенд в отечественном прокате будет насыщенным по количеству новых фильмов (их будет 15). И на все это наложится широкое превью приключенческой комедии ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

Приближение праздников подчеркнет романтическая комедия РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI). Звезда фильма – Эмилия Кларк – уже отметилась в нескольких успешных проектах жанра, но обилие актеров азиатского происхождения может насторожить отечественную публику мейнстрима.

За внимание одного и того же сегмента зрителей будут сражаться исторические картины ВОЙНА ТОКОВ (PNR) и АЭРОНАВТЫ (VLG). Первая из них вызывает определенные ассоциации с фильмом ИГРЫ РАЗУМОВ, а вторая большим масштабом и эффектными съемками постарается превзойти цифры другой совместной работы Эдди Редмэйна и Фелисити Джонс ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «ВОЙНА ТОКОВ получилась неидеальной, но, безусловно, заслуживающей просмотра. Начало несколько сумбурное и скомканное: на экране мелькает одна надпись за другой, события сменяются со скоростью света, так что вникнуть в суть происходящего может быть непросто. Но минут через пятнадцать фильм нащупывает свой ритм, и динамика уже полностью захватывает зрителя, не отпуская до конца (а хронометраж у картины не такой уж и большой). Российский зритель такое кино любит – основанное на реальных исторических событиях, красиво снятое, с отличными и известными актерами, с понятной идеей. Все плюсы проекта налицо».

В эту же компанию можно отнести и ретродраму СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO) с отличным актерским составом и весьма продолжительным хронометражем. Выходи эти проекты на разных датах, кассовый потенциал каждого из них в отдельности был бы выше, но судьба и желание прокатчиков распорядились именно таким образом.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «АЭРОНАВТЫ – очень симпатичная картина, в которой нашлось место юмору и которую интересно смо­треть на протяжении всего (довольно компактного, кстати) хронометража. Фильм быстро запрягает, так что в по­лет на воздушном шаре главные герои отправляются спустя чуть ли не 10 минут после начала. Далее захватывающие эпизоды (от некоторых сильно повышается уровень адреналина в крови) перемежаются со спокойными флешбэка­ми, заставляя зрителя чуть больше сопереживать персонажам. Любви между главными героями не случается, а вторая половина фильма представляет собой классическую историю выживания в экстремальных условиях».

Ценители криминальных триллеров и поклонники звезды комикс-вселенной Marvel Чедвика Боузмана могут посмотреть картину 21 МОСТ (MG), а любителям мистических историй будет предложен проект РОЖДЕННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ (EXP).

Отечественный кинопром выпустит на экраны новый региональный фильм РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ (CP), являющийся триквелом франшизы, и военно-патриотический проект РЖЕВ (CRP). Внимание мейджоров к региональной продукции растет. Недавно один из них весьма успешно работал с фильмом СЕСТРЕНКА. Видимо, и прокатчик нового РЕШАЛЫ видит в нем определенные перспективы.

Также зрители смогут посмотреть драмы КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (RFGD), ТЕМНАЯ НОЧЬ (CNF) и ПРОСТОЙ КАРАНДАШ (KNLG), детектив ЗВЕРЬ (PRD), мелодраму КОНЕЦ СЕЗОНА (SBF), фантастику ПАРОЛЬ: ХАУС (PRGK) и семейное фэнтези ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА (CPF).

03.12.2019 Автор: Семен Брожитов