Обзор новинок проката на уикенде 6–9 мая 2021 года

Первый полноценный уикенд мая продолжит череду «сонных», внезапно наступивших продолжительных выходных, во время которых российская киноходящая аудитория имеет достаточно широкий выбор способов времяпрепровождения, что негативно сказывается на бокс-офисе. Основным подспорьем кинотеатров на дате должна стать новая комедия Марюса Вайсберга ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP). Это третий фильм франшизы с Александром Реввой в главной роли. Первая картина серии собирала в России 335,8 млн рублей, вторая – 439,9 млн рублей. То есть аудитория кинобренда стабильна и даже имела тенденцию к расширению. Вряд ли поток зрителей вот так внезапно закончится на приквеле истории. Тем более что за время превью-показов 1 и 2 мая картина уже заработала около 25 млн рублей. Если сравнивать новинку с другой недавней отечественной комедией, БАТЯ, также начинавшей с превью-показов, то картина с Владимиром Вдовиченковым собирала в первую субботу и воскресенье около 26 млн рублей, а первый полноценный уикенд принес ей 132,1 млн рублей. Посмотрим, как выйдет на сей раз. Особенно с учетом затяжных праздников.

Двумя другими представителями известных брендов на дате станут анимационные проекты ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ (CPF), у которой на прошлой неделе также были превью-показы, и СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1 (PNR). Впрочем, сейчас конкуренция за внимание семейной публики и без того запредельная. В свою очередь зацепить мужскую часть зрителей попробует экшн-триллер АНГЕЛ МЕСТИ (MG) с Морганом Фриманом и Руби Роуз.

Избирательной публике крупных городов будут предложены биографическая драма СОПРОТИВЛЕНИЕ (EXP) с Джесси Айзенбергом в главной роли, рассказывающая о судьбе знаменитого французского мима Марселя Марсо, а также выпуск классической работы Вонга Карвая 1994 года ЧУНГКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС (INK).

Также аудитории будет предложен самый кассовый китайский фильм прошлого года, военная драма ВОСЕМЬ СОТЕН (SBF), хоррор ЛЕС САМОУБИЙЦ (PRD), южнокорейский экшн ИЗВЕРЖЕНИЕ (CAE), музыкальная картина ШАГ ВПЕРЕД. ЖАР УЛИЦ (KNLG) и криминальная драма ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕВЫПУСК (RUR).

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

04.05.2021 Автор: Семен Брожитов