Обзор новинок проката на уикенде 6−10 февраля

В первый уикенд февраля на российские киноэкраны выйдет фильм, прокатчик которого наверняка рассчитывает на старте показать лучший результат среди релизов после «новогодней битвы». Кинокомикс ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (CAO) явно делает ставку на популярный сейчас жанр, а также находящуюся на пике популярности Марго Робби, чей персонаж стал хорошо узнаваем во всем мире после фильма ОТРЯД САМОУБИЙЦ. Маркетинг же проекта дает определенные отсылки к стилистике недавнего ДЖОКЕРА. Вместе с тем сама тематика новинки мало чем отличается от недавних АНГЕЛОВ ЧАРЛИ, что определенным образом сказывается на уровнях ожидания новинки, которые довольно далеки от лидеров жанра.

Сразу три новых релиза будут выпущены с ориентацией на семейную публику. Мультфильм ВИКИНГ ВИК (VLG) постарается подхватить тематику викингов, успешно запущенную франшизой КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. Однако явная вторичность новинки по отношению к знаменитому бренду может стать сдерживающим фактором для зрителей вне семейного сегмента. В свою очередь, картина ИГРЫ С ОГНЕМ (CPP) и по уровню юмора, и по актерским именам в большей степени рассчитана на американский рынок, где Джон Сина гораздо популярнее, чем в нашей стране. Самым же юным посетителям кинотеатров будет предложен еще один мультфильм ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ (KL).

После ухода из графика релизов оптимистичной драмы A BEAUTIFULL DAY IN THE NEIGHBORHOOD за внимание избирательной публики крупных городов поборются работа Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН (MG), хорошо работающая у себя на родине, и драма ТЕМНЫЕ ВОДЫ (PRD) с участием Марка Руффало, Энн Хэтэуэй и Тима Робинса.

Рая БАШИНСКАЯ, автор: «В трейлере ОФИЦЕРА И ШПИОНА о евреях упоминает только титр, переводящий надпись на разбиваемой двери, а ведь ключевой момент в истории – бытовой антисемитизм. Дрейфус оказывается под подозрением, а потом и осуждается без особого разбирательства в первую очередь потому, что он еврей. Фильм основан на историческом событии, громком и важном для Франции деле Дрейфуса, расколовшем тогда общество на сторонников и обвинителей офицера и оказавшем в итоге большое политическое и социальное влияние на страну. Все мы читали в книгах об антисемитизме темных, дотолерантных времен, но увидеть это на экране так четко и выпукло дорогого стоит и полезно для душевного здоровья. Здесь военные офицеры прямо заявляют о том, что улики для обвинения еврея не нужны, а если кто-то пытается доказать его невиновность, тут же обвиняется в подкупе длинными франками еврейской общиной. Возможно, именно за выбранную тему Полански и получил награду Венецианского кинофестиваля, потому что в остальном это старомодная прямолинейная историческая драма с простыми и понятными героями. Привычного Полански, виртуозно создающего ироничные психологические триллеры, здесь можно отдаленно разглядеть в том, как показаны военные, всеми силами пытающиеся скрыть свой промах: такого паноптикума негодяев и мерзавцев обычного бытового уровня надо еще поискать. И даже Дрейфус, из-за которого-то и разгорелся весь сыр-бор, под конец показан чуть ли не стереотипным представителем своей нации, когда вместо благодарности освободителю он просит повышения в том числе за годы отсидки в тюрьме. Иронично, что Дрейфуса играет невероятный красавец Луи Гаррель, едва узнаваемый в фильме – так отталкивающе он загримирован».

Также зрители смогут посмотреть историческую драму МАЛЬЧИК РУССКИЙ (PNR), хоррор МАМА. ГОСТЬ ИЗ ТЬМЫ (NKI), документальные фильмы ОДНАЖДЫ… ТАРАНТИНО (EXP) и КАННИНГЕМ (BF), аниме ПОРКО РОССО (PNR), драму ПРАВДА (AOF) и комедийный экшн СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 5 (PRGK).

04.02.2020 Автор: Семен Брожитов