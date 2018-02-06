Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 8 – 11 февраля

Долгожданные оттенки свободы, крымские каникулы, Вуди Аллен, ограбление банка и многое другое

В предстоящий уикенд лидерство в российском прокате вновь захватит голливудская продукция, поскольку на экраны выходит эротический триллер ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI). Триквел знаменитой франшизы демонстрирует примерно те же уровни ожидания, что и предшественник. Поэтому обвала сборов, как у сиквела, в данном случае не предвидится. К тому же фактор завершения киносериала, неплохой «сарафан» прошлой части и акцент на свадебную тематику способны поддержать зрительский интерес к новинке. 

Отечественная киноиндустрия представит в широком прокате комедию ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (CRP). Это сиквел фильма ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН, стартовавшего в 2015 году. На сей раз по части женской аудитории конкурентное окружение новинки посильнее.

Еще одним проектом, в значительной степени ориентированным на женскую аудиторию, но живущую преимущественно в крупных городах, станет новая работа Вуди Аллена КОЛЕСО ЧУДЕС (VLG). У режиссера есть достаточно обширная группа преданных поклонников, которые в любом случае отправятся в кинотеатры.

Мария ПОЗИНА, автор:  «Пожалуй, одна из наиболее грустных, если не депрессивных работ Аллена, в которой на редкость мало места фирменным забавным диалогам и иронии. Главная героиня, переживая из-за уходящей молодости и несбывшихся надежд, истерично пытается начать новую жизнь с любовником, местным спасателем, в исполнении Джастина Тимберлейка, но все становится только хуже. На фоне солнечных морских пейзажей и легкомысленных песенок герои изводят друг друга претензиями, ревностью и обидами. Из основных достоинств картины – великолепная игра Кейт Уинслет, которая выдает широчайший диапазон эмоциональных состояний».

На мужскую аудиторию среди новинок нацелен брутальный урбанистический полицейский экшн ОХОТА НА ВОРОВ (MG) с Джерардом Батлером в главной роли.  Здесь сразу всплывают ассоциации с картинами ТРИ ДЕВЯТКИ и САБОТАЖ.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Это типичный олдскульный боевик из 90-х, где герои строго следуют избранным принципам и не меняются с первой до последней минуты повествования. Они разговаривают фразами из классического гангстерского кино про крутых парней, много пьют, часто стреляют и не боятся рисковать, в сложных ситуациях предпочитая идти ва-банк».

Кроме того, зрители смогут посмотреть российскую драму ХИТ (PRD), итальянскую комедию МЕСТО ВСТРЕЧИ (CP), анимационное фэнтези ТРОН ЭЛЬФОВ (KNLG), хоррор УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ (CPRG) и французскую мелодраму 12 МЕЛОДИЙ ЛЮБВИ (RR).

06.02.2018 Автор: Семен Брожитов

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