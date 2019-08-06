Обзор новинок проката на уикенде 8−11 августа

В предстоящий уикенд график российских релизов постарается быть более разнообразным по части новинок. Его главным «блюдом» станет новая работа Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR), которая вот уже почти две недели демонстрируется в широком американском прокате, стартовав там с лучших для режиссера цифр. Отечественный прокатчик явно рассчитывает на помощь позитивного «сарафана» из-за океана, а также на маркетинговую силу самого Тарантино, который приехал в Москву перед началом проката. С такими исходными данными не будет ничего удивительного, если и в России фильм установит ряд каких-нибудь рекордов.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «С одной стороны, в картине представлен действительно впечатляющий срез эпохи. В некоторые моменты хочется поставить фильм на паузу, чтобы разглядеть все детали – художник-постановщик, костюмеры, гримеры проделали титанический труд, скрупулезно воссоздав обстановку того времени. Но с точки зрения сценария все не так однозначно. Такое ощущение, что мастер слишком сильно поддался ностальгическим настроениям и растерял былую прыть. Бóльшую часть фильма почти ничего не происходит, герои передвигаются туда-сюда в рамках одного города, так что к концу первого часа зрелище становится довольно утомительным. Даже традиционные длинные диалоги в этот раз звучат без огонька. По-настоящему разгоняется фильм лишь в конце, выдавая того самого Тарантино, но поскольку сам режиссер просил не спойлерить сюжет, придется ограничиться лишь этим коротким описанием».

Приключенческий фильм ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (CPP) постарается привлечь в кинотеатры подростков и семейную публику, уже успевшую посмотреть КОРОЛЯ ЛЬВА. Маркетинговые материалы картины вызывают явные ассоциации с детской версией приключений Лары Крофт, а в основе проекта лежит обучающий мультсериал «Дора-путешественница», главная героиня которого была намного моложе ее полнометражной версии.

Старт продюсерского проекта Гильермо дель Торо СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (PRD) на одной дате с картиной Квентина Тарантино является довольно рискованным шагом, но отечественный прокатчик хоррора, видимо, не очень любит маневрировать датами релизов относительно мировых премьер. В результате части аудитории, возможно, придется делать выбор. Сама же новинка явно старается сыграть на том же самом поле хороров а-ля 80-ые годы прошлого века, что и ОНО, а среди независимых фильмов ужасов ее уровни ожидания одни из самых высоких в нынешнем году.

Также зрители смогут посмотреть музыкальный фильм ВTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ (COOL), рассказывающий про творчество южнокорейской мальчиковой поп-группы, у которой и в нашей стране большая армия фанатов, а также комедию ПЛЮС ОДИН (CPF).

06.08.2019 Автор: Семен Брожитов