Обзор новинок проката на уикенде 9−12 января

Обычно в первый постпраздничный уикенд на российские экраны не выходит крупных студийных фильмов, а зрители, уезжавшие за пределы страны, по возвращению домой досматривают новогодние блокбастеры. На сей раз ситуация будет несколько иной, поскольку в предстоящий уикенд выйдет мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (FOX), не поместившийся в график релизов Новогодней битвы.

Работы студии Blue Sky обычно пользуются вниманием отечественной аудитории, поскольку традиционно содержат много юмора. Не будет исключением и новинка, однако сам ее концепт с превращением супершпиона в голубя выглядит весьма экстравагантно для семейной аудитории. Скорее всего, естественный спад зрительской активности после праздников не позволит мультфильму показать очень внушительные сборы в первый уикенд, но в случае формирования позитивного «сарафана» он вполне может неплохо отработать в длину.

Также с опозданием на несколько недель отечественная публика сможет посмотреть драму Клинта Иствуда ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (CAO). Тема фильма излишне ориентирована на американского зрителя, но у режиссера в нашей стране есть довольно заметная группа поклонников, которая наверняка сходит и на эту его работу.

Два года назад в российском прокате неплохо выступил итальянский триллер ДЕВУШКА В ТУМАНЕ, снятый по довольно популярному роману Донато Карризи, выступившему на проекте и сценаристом, и режиссером. Сейчас поклонники этого проекта и подобных европейских триллеров смогут посмотреть новую работу автора − ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ (RWV). Это не сиквел и не приквел предыдущего фильма, а совершенно независимая история, снятая в излюбленной стилистике Карризи, сочетающей мрачный повествовательный тон, определенный психологизм происходящего и обязательный интригующий сюжетный твист.

Поклонники фильмов ужасов получат новое предложение в лице картины ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН (EXP). Из названия очевидно, что речь в проекте пойдет об эксорцизме. Напомнить о лете аудитории постарается солнечная французская комедия ГОРЯЧИЕ МАМОЧКИ (MG). А детектив ДЕЛО КОЛЛИНИ (KL) попробует привлечь в кинотеатры публику, которая проигнорирует ДЕВУШКУ В ЛАБИРИНТЕ.

07.01.2020 Автор: Семен Брожитов