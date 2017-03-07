Обзор новинок проката на уикенде 9–12 марта

После ударного начала месяца отечественный кинопрокат постарается удержать набранный ход, способствовать чему будут и дополнительный выходной посередине недели, и главная новинка предстоящего уикенда – КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (CAO) – превью-показы которой начнутся 8 марта.

Новинка продолжает серию фильмов про монстров от The Legendary Pictures – ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ и ГОДЗИЛЛА, стабильно стартовавших в СНГ с результатами в районе 300 млн руб. На ту же целевую аудиторию, преимущественно мужчин, рассчитан и КОНГ. Однако помешать ему добраться до данного уровня может конкуренция с ЛОГАНОМ: РОСОМАХА, сформировавшим отличный «сарафан», а также довольно посредственные отзывы публики на ГОДЗИЛЛУ. По крайне мере, ожидания новинки выглядят заметно ниже референсов.

Продолжение культового фильма Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) (WDSSPR), превью-показы которого начнутся 8 марта, является одной из главных загадок месяца. С одной стороны, бренд, безусловно, хорошо знаком значительному числу киноманов. Но с другой, результаты БРИДЖИТ ДЖОНС 3 показывают, что ставка только на преданных фанатов франшизы с большим интервалом между релизами – дело рискованное.

Год назад на той же дате WDSSPR выпускал еще одну картину с британским колоритом, БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ. Но тот фильм продавался как хулиганская пародийная экшн-комедия. В отличие от нее новинка выглядит более ностальгической. Прокатчик попробовал компенсировать это приездом в столицу Дэнни Бойла.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик БК: «Фильм не просто фанатский – он мегафанатский. Помимо того, что его сцены частенько перемежаются с флешбэками из первой части и псевдодокументальными кадрами из детства главных героев, многие из эпизодов обыгрывают знаковые повороты сюжета предшественника. При этом чувствуется, что Бойл очень любит своих персонажей и вместе с ними сожалеет о прошедших двадцати годах с момента выхода НА ИГЛЕ. Поклонники старого фильма могут понять и оценить эту ностальгию, но вот молодой публике, возможно, будет трудновато установить эмоциональную связь с героями».

Российское кино на дате будет представлено фильмом ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (CP), сочетающим романтическую комедию и социальную тематику. Его превью-показы начнутся 7 марта. Маркетинг проекта начался довольно поздно. Еще за месяц до релиза у него не было ни трейлера, ни финального ки-арта. Так что остается только надеяться, что прокатчик успел донести довольно оригинальную концепцию фильма до его целевой аудитории.

Основным конкурентом ЛЮБВИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ на старте будет французская комедия SUPERАЛИБИ (VLG) от создателей франшизы SUPERНЯНЬ. При этом сам проект в значительной степени напоминает французскую же комедию ПРАВО НА «ЛЕВО».

Мария ПОЗИНА, автор БК: «Легкое, обаятельное кино с красивыми актерами, в котором есть место и шуткам ниже пояса (в буквальном смысле), и романтике, и лирике. Одним из основных плюсов можно назвать оригинальную идею о бизнесе главного персонажа, который предоставляет клиентам железное алиби, чтобы скрыть их крупные или мелкие прегрешения – от адюльтеров до прогулов школы».

Любители мелодрам, преимущественно женщины, смогут посмотреть картину Габриэлле Муччино ОТЦЫ И ДОЧЕРИ (CPRG) с участием Рассела Кроу, Аманды Сайфред и Аарона Пола. А поклонникам творчества Одри Тоту будет предложена НОЧЬ В ПАРИЖЕ (EXP). У обоих фильмов превью также начнутся 8 марта. Мужчины же смогут увидеть триллер ВОЙНА (KNLG) с Шайей ЛаБафом, Джайем Кортни, Гари Олдманом и Кейт Марой.

07.03.2017 Автор: Семен Брожитов