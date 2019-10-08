Обзор новинок проката на уикенде 10−13 октября

После весьма ударного начала октября кинорынок в предстоящий уикенд возьмет небольшую паузу, сбросив скорость. Две главные новинки уикенда – фантастический экшн ГЕМИНИ (CPP) и комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CRP) – по своему кассовому потенциалу выглядят скромнее двух основных релизов прошлой недели.

Современные зрители видели уже довольно много картин, в которых клоны сражаются друг с другом, а переодетые в женскую одежду мужчины шутят и хулиганят. В таких условиях говорить о каких-то прорывных результатах новинок довольно трудно, но выступить в формате крепких для своих жанров проектов они вполне способны. Так, ГЕМИНИ вполне может стартовать в интервале двух фантастических осенних картин ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ и БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, а ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ постарается превзойти сборы фильма В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ.

Романтически настроенной публике крупных городов будет предложена новая работа Вуди Аллена ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (VLG), маркетинговые материалы которой демонстрируют фирменный стиль маэстро и нацелены преимущественно на женский сегмент зрителей.

Артур ЧАЧЕЛОВ, автор: «Никаких сюрпризов здесь нет. Это классический Вуди Аллен – чуть старомодный, чуть претенциозный и в меру ин­тересный. Его новая работа, как и предыдущие, структурно похожа на театральную пьесу. Ее герои типажны и предсказуемы, сама история строится на многочисленных диалогах и внутренних монологах, а фоном звучит лег­кий джаз и фортепианная музыка. В этом фильме актеры кажутся моложе, чем должны быть их персонажи, но это, пожалуй, лишь один из немногих его спорных моментов. Вот чего у Аллена не отнять, так это умения идеально выстроить нужную ему атмосферу и погрузить в нее зрителя с головой».

Также зрители смогут посмотреть триллеры БОЛЕВОЙ ПОРОГ (SBF) и ДЕЛО КОЛЛИНИ (KNL), комедию ВЕЧЕР С БЕВЕРЛИ ЛАФФ ЛИНН (PVZGL), аниме ДЕТИ МОРЯ (RR), драмеди КОРОЛИ ИНТРИГИ (RUR), комедийный хоррор МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА (LNF), байопик о бодибилдерах МИСТЕР ОЛИМПИЯ (KNLG), а также мультфильмы ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН (PNR) и 104-Й ВЫПУСК МУЛЬТА В КИНО: УРА, КАНИКУЛЫ! (MVK).

08.10.2019 Автор: Семен Брожитов