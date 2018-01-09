Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января

Первый после новогодне-рождественских праздников уикенд в российском прокате не будет богат на крупные премьеры, что даст возможность еще более эффективно поработать в длину ДВИЖЕНИЮ ВВЕРХ. Но и среди свежих релизов есть проекты, способные заинтересовать аудиторию мейнстрима. В первую очередь это хулиганская комедия КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? (СAO). Если в Америке жанр находится в заметном кризисе, то в нашей стране подобные работы по-прежнему неплохо востребованы. Год назад на той же дате выходил фильм ПОЧЕМУ ОН?, стартовавший со 108,7 млн рублей. У новинки меньше зацепок для женской аудитории, но как минимум за уровень хулиганского роуд-муви ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2 она побороться способна.

Превью-показы еще одной комедии ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (PRD) стартуют 8 января, а с 11-го числа она войдет в полноценный режим проката. Фильм выполнен в концепте «старики-разбойники» и напоминает предыдущую работу Моргана Фримана УЙТИ КРАСИВО, но в прямой конкуренции с картиной КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? ему придется непросто.

Криминальная драма Аарона Соркина БОЛЬШАЯ ИГРА (CPF) с участием Джессики Честейн, Идриса Эльбы и Кевина Костнера уже получила две номинации на «Золотой глобус» и, возможно, примет участие в оскаровской гонке. Все это способно сделать ее заметным событием для избирательной публики крупных городов.

Андрей БЕЛЫЙ, руководитель отдела аналитики БК: «Вполне добротно сделанный фильм, не идеальный, но хороший дебют Аарона Соркина в качестве режиссера. Вряд ли он запомнится надолго, но здесь и сейчас свою функцию развлечения картина выполнит. На своей дате (11 января) релиз столкнется в основном с комедиями и ужастиками, поэтому свою аудиторию он точно найдет».

Фильмов ужасов на дате старта будет сразу два: БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ (EXP) и СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА (CP). Оба являются мистическими, оба – представители независимого кино, что вызовет прямое пересечение их целевых аудиторий.

Также публике будут предложены драма ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ (CPF) и индийский эпик БАХУБАЛИ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (MVK).

09.01.2018 Автор: Семен Брожитов