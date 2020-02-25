Обзор новинок проката на уикенде 27 февраля по 1 марта

После череды праздничных уикендов с хорошими суммарными сборами и перед другим длинным уикендом 8 Марта рынку просто необходимо взять небольшую паузу, чтобы дать публике перевести дух. Поэтому новинки текущей недели будут заметно слабее предшественников.

Лучшими среди новых релизов должны стать отечественный хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP) и зарубежный экшн ПУШКИ АКИМБО (CAE). ЯГА выполнена в той же стилистике славянского хоррор-фэнтези, что и предыдущий проект Святослава Подгаевского РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ. Фильм был прикреплен ко многим релизам ЦПШ, ролик получил более 23 млн контактов со зрителями. Главный вопрос – какая часть из этой аудитории отправится в кинотеатры, ведь уже на следующей неделе на экраны выйдет ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА.

В свою очередь, ПУШКИ АКИМБО – это новая попытка Дэниэла Рэдклиффа избавиться от прилепившегося к нему образа Гарри Поттера. У новинки огромная популярность в киноманском сегменте, но ролики фильма несут в себе явные черты трэш-фильмов, что может насторожить широкую аудиторию мейнстрима.

Гораздо более серьезно и драматично выглядят маркетинговые материалы фильма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) с участием Майкла Б. Джордана, Джейми Фокса и Бри Ларсон. Это актерское трио хорошо известно отечественной публике, но сама тематика судебного процесса вкупе с акцентом на расовые проблемы может оказаться не слишком близка российским зрителям.

Весьма любопытно выглядит концепция триллера ПЕРЕВОДЧИКИ (MG), располагающего и довольно известным актерским составом. А байопик ОПАСНАЯ РОЛЬ ДЖИН СИБЕРГ (RWV) характеризуется участием Кристен Стюарт. В новой работе известного визионера Джастина Курзеля ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (VLG) также снялось много звезд, но жанр вестерна в нашей стране по-прежнему остается не самым востребованным.

Также зрители смогут посмотреть комедии ЖАДНОСТЬ (PRD) и МОЯ СОБАКА ИДИОТ (PVZGL), триллеры ЗИМА (TNL) и НА ЛУНЕ (SBF), драмеди ПАРАД (SMKT), хорроры ИДИ К ПАПОЧКЕ (MFC) и ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 2 (KNLG), документальный фильм КРИТИК (CS), а также мультфильмы ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ (TNL) и 114-й выпуск МУЛЬТА В КИНО: ВСЕ ВМЕСТЕ (MVK).

25.02.2020 Автор: Семен Брожитов