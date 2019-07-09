Обзор новинок проката на уикенде 11−14 июня

После заметного всплеска сборов, связанного с выпуском нового кинокомикса, касса российского проката в предстоящий уикенд вновь пойдет на убыль. Наибольшим коммерческим потенциалом среди новинок располагают два экшна: новая работа Люка Бессона АННА (CP) и комедия АЛИ, РУЛИ! (FOX).

Люк Бессон явно испытывает определенные чувства к нашей стране, поэтому после его продюсерского проекта КУРСК в России выйдет режиссерская работа маэстро АННА, являющаяся очередным переосмыслением его же классического шпионского боевика ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА. Среди недавних фильмов направления можно назвать КРАСНОГО ВОРОБЬЯ и ВЗРЫВНУЮ БЛОНДИНКУ. Но слишком избитая тема создает каждому новому подобному релизу дополнительные сложности в части привлечения зрительского внимания. В данном случае определенную изюминку проекту может добавить участие Александра Петрова.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «У Бессона получилось ничем не примечательное, но местами забавное (особенно для российского зрителя) кино, героям которого отчаянно не хватает мотиваций и сложности. И хотя повествование усложнено витиеватой нелинейной подачей сюжета, это не спасает картину от излишней легковесности. Бросается в глаза и крайне небрежная работа с деталями, причем это относится как к логике самой истории, так и к работе художника-постановщика. Впрочем, АННА берет другим: она яркая и эффектная. И прекрасно справляется с главной задачей массового кино – развлекать публику. Снимать экшн так, как это делают Бессон и его постоянный оператор Тьерри Арбогаст, по-прежнему мало кто может».

Более неопределенно видятся перспективы комедийного экшна АЛИ, РУЛИ! с участием Дэйва Батисты. С одной стороны, комедии сейчас явно находятся на подъеме. К тому же в определенные моменты маркетинговые материалы новинки даже напоминают некий спин-офф ДЭДПУЛА. С другой – все-таки проект носит сильный этнический характер, а здесь разброс сборов может быть весьма внушителен – от крайне успешных ТИПА КОПОВ, до скромной МИССИИ В МАЙАМИ.

Анна БАГРОВА, автор: «На самом деле картина оставляет наилучшее впечатление. Ее не забываешь после просмотра, и у некоторых зри­телей может возникнуть желание пересмотреть фильм в кинотеатре или дома. АЛИ, РУЛИ!, как и КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ или ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА, напоминает о милой сердцу классике. Конечно, в трейлерах показа­но очень много ярких шуток, но в картине и без них достаточно юмора. Обыгрываются особенности работы Uber и электрокаров, наша зависимость от соцсетей, тема расизма. Герой-водитель – киноман, и он постоянно смешно шутит на тему известных фильмов, актеров и киностереотипов. Много комичных ситуаций порождает тот факт, что один из героев – робкий неудачник, не имеющий никакого отношения к борьбе с криминалом. Его играет американ­ский комик пакистанского происхождения Кумэйл Нанджиани, известный по сериалу «Силиконовая долина», вторая главная роль – у «стража Галактики» Дэйва Батисты. Также в проекте снялся Ико Уайс из РЕЙДА и РЕЙДА 2, благодаря которому в картине много жесткого экшна. Для девушек есть внушительная любовная история и трога­тельная линия взаимоотношений отца и дочери, которые в рекламных материалах заявляются лишь мельком».

Избирательная публика крупных городов и киноманы наверняка не пропустят релиз новой работы Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (UPI). Премьера картины состоялась в Каннах, откуда по миру начал распространяться неоднозначный зрительский «сарафан». Но для истинных ценителей авторского кино и фанатов участников проекта это, наоборот, может послужить хорошим раздражителем.

Еще одной комедией, более классической, хотя и не лишенной хулиганских элементов, станет французский фильм КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (VLG), рассчитанный в то же время на аудиторию среднего возраста.

Также зрители смогут посмотреть комедию БЕГЛЕЦЫ (PRD), криминальный триллер КОРРУПЦИОНЕР (SBF), хоррор ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ (NKI) и мультфильм ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ (KNLG).

09.07.2019 Автор: Артур Чачелов