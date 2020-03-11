Обзор новинок проката на уикенде 12−15 марта

Предстоящий уикенд в отечественном прокате вновь будет разгрузочным. После Международного женского дня обычно зрительский интерес способны поддерживать лишь картины жанра экшн, нацеленные в первую очередь на мужскую аудиторию. Таковым на сей раз будет кинокомикс БЛАДШОТ (SPPR). Его герой малоизвестен широкой российской публике, но участие Вина Дизеля позволяет рассчитывать на то, что без внимания картина не окажется. Если за рубежом у фильмов звезды ФОРСАЖА вне гоночной франшизы судьба зачастую бывает сложной, то в нашей стране даже такие провалившиеся за океаном проекты, как ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ, располагают достойными сборами.

Премьера новой работы Маттео Гарроне ПИНОККИО (VLG) состоялась на кинофестивале в Берлине и вызвала там довольно заметные дискуссии. Режиссер картины не отказался от своей подчас пугающей стилистики при рассказе истории, которая осталась близка к классической, то есть в первую очередь рассчитанной на детей. В этом отношении не очень понятно, как родители отнесутся к маркетинговым материалам фильма.

Дмитрий НЕКРАСОВ, выпускающий редактор БК: «Картина получилась гораздо ближе по духу и сюжету к произведению Карло Коллоди, чем диснеевский мультфильм 1940 года. В этом же главный недостаток новинки, поскольку ее содержание явно диссонирует с формой. По сути – это детская сказка с наивным нарративом и множеством условностей. Но своей формой – как минимум во вто­ром и третьем актах – картина напоминает то ли причудливый фильм ужасов, то ли трэш-спектакль, то ли макабрический фарс. Смотреть это взрослой аудитории мейнстрима будет, скорее всего, скучно, а маленьким детям – попросту страшно и непонятно».

Третьей заметной новинкой обещает стать хоррор КУКЛА 2: БРАМС (PRD). Жанр продолжает испытывать в отечественном прокате заметные трудности. Даже старт ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ не смог по-настоящему активизировать целевую аудиторию подобных проектов. Что уж говорить про сиквел КУКЛЫ, во многом копирующий оригинал. Так что вряд ли в данном случае стоит ждать прорывов. Тем более за неделю до ТИХОГО МЕСТА 2.

Также зрители смогут посмотреть хоррор СЕКТА (RR), семейную мелодраму СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ (SBF), комедию ХОРОШИЙ ДОКТОР (CPF) и приключенческий детектив УСЛЫШЬ МЕНЯ (KNLG). А в субботу на экраны выйдет 115-й выпуск МУЛЬТА В КИНО: МОРЕ СЮРПРИЗОВ (MVK).

11.03.2020 Автор: Семен Брожитов