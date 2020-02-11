Обзор новинок проката на уикенде 13−16 февраля

Предстоящий уикенд официально не будет праздничным, но присутствие на нем Дня всех влюбленных резко повышает ожидания от кассовых сборов фильмов, особенно направленных на женскую аудиторию. Конфигурация главных новинок недели напоминает аналогичный уикенд 2015 года, когда одновременно выходили ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО и KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА. На сей раз главными новинками станут ЛЕД 2 (SPPR) и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG).

Первый фильм франшизы ЛЕД собрал в России почти 1,5 млрд рублей. А если учитывать отличный «сарафан» проекта, то индустрия вправе ждать от сиквела как минимум таких же цифр. Маркетинговые материалы новинки несколько смещаются с отношений между двумя влюбленными в формат отец-дочь, но в том, что в картине будет много мелодраматических, музыкальных и слезовыжимающих моментов, можно не сомневаться.

На контрпрограммировании отечественному блокбастеру постарается сработать криминальная комедия Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Для прокатчика это, наверное, главный релиз первого полугодия, так что он приложил максимум усилий, чтобы донести информацию о нем до целевой аудитории. В мировом прокате проект демонстрируется уже почти месяц, и за это время у него сформировался отличный «сарафан».

Семен БРОЖИТОВ, аналитик БК: «Да, это классический Ричи, вновь насочинявший большое число колоритных персонажей, которые остроумно беседуя, творят свои криминальные делишки. Снято все, безусловно, мастеровито, эффектно и очень стильно. Ричи наслаждается придуманными им крутыми парнями и предлагает разделить это чувство восторга зрителям. Способствует этому классная актерская игра и неплохой британский юмор, который дает о себе знать во второй половине картины. И если первые ее сцены выглядят тяжеловато и нарочито затянуто, то последний час идет непрерывный поток веселья с нотками черного юмора. Присутствует в фильме и традиционная для режиссера русская мафия. Но в заданном шутливом тоне проекта даже немного жалко, что ее представители получились не столь колоритными, как Борис-бритва из БОЛЬШОГО КУША».

Тема харассмента продолжает беспокоить американское общество, взбудораженное событиями вокруг Харви Вайнштейна. Фильмы на эту тему выходят регулярно и очередным проектом станет картина СКАНДАЛ (CP). Для российского зрителя он в первую очередь может стать привлекательным из-за участия в нем трех звезд: Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман.

Дмитрий НЕКРАСОВ, выпускающий редактор БК: «На выходе получилось практически то же самое, что было продемонстрировано зрителям в прошлом году в сериале «Утреннее шоу»: интересная и по-своему захватывающая история, разыгранная топовыми актерами, при этом не лишенная многих условностей, жанровых шаблонов и элементов, присущих мыльной опере. Картина почти целиком держится на актерских работах – от выдающихся до просто высокопрофессиональных. И смотреть на многочисленные перформансы, которые выдает кастинг проекта, – одно удовольствие».

На жанровом поприще в предстоящий уикенд схлестнутся фантастический хоррор с Николасом Кейджем ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ (PRD), снятый по произведению Говарда Ф. Лавкрафта, а также слэшер ЭКСПЕРИМЕНТ: «ЗА СТЕКЛОМ» (EXP), напоминающий отечественный проект ДИЗЛАЙК.

Также зрители смогут посмотреть мелодрамы НЮ (PIFD) и ТОЛЬКО ТЫ (RWV), драму НЕВЕРОЯТНАЯ (AOF), документальный фильм ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ, С ЛЮБОВЬЮ (PNR), повторный выпуск знаменитого ФОРРЕСТА ГАМПА (INK) и мультфильмы КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ (MG), ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС (KNLG) и 113-й выпуск МУЛЬТ В КИНО: ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА (MVK).

11.02.2020 Автор: Семен Брожитов