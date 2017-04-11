Обзор новинок проката на уикенде 13–16 апреля

Результаты прошлого уикенда несколько разочаровали отечественную индустрию, которая теперь обратила свои чаяния на главную новинку предстоящей четырехдневки, да и всего месяца – боевик ФОРСАЖ 8 (UPI).

Предыдущая часть франшизы, до сих пор шедшей по восходящей, показала почти 50% прирост к кассе шестого фильма. Во многом это было обусловлено данью памяти, которую кинозрители отдали погибшему Полу Уокеру. В новом фильме студия дает понять аудитории, что киносериал не стоит на месте. Появилась новая злодейка в исполнении Шарлиз Терон, новый трюк с подводной лодкой и массовым внешним управлением автомобилями, произойдут изменения и с главным героем киносериала.

Однако уровни ожидания проекта находятся не только на 45% ниже предшественника, но и уступают шестой части, а также недавнему экшну с Вином Дизелем ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО. В таких условиях приблизиться к результату ФОРСАЖА 7 даже на относительно пустом рынке будет довольно сложно.

В противовес мужскому боевику попытаются сыграть два фильма, во многом рассчитанные на женщин. Это военная драма ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА (EXP) с Джессикой Честейн и французская комедия ОЙ, МАМОЧКИ (VLG) с Жюльет Бинош.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор БК: «ЖЕНА СМОТРИТЕЯ ЗООПАРКА дает ровно то, что обещается в трейлере, – в меру сентиментальное, отчасти сказочное и на удивление приятное кино о подвиге простых людей. Эта приторность в сочетании с немного неловкой любовной линией, возможно, не удовлетворит строгих интеллектуалов, но поспособствует хорошему «сарафану» у женской аудитории».

Анна БАГРОВА, автор БК: «ОЙ, МАМОЧКИ, по-французски трогательный и очаровательный, поднимающий многие важные темы – «отцов и детей», отношений мужчины и женщины, рождения ребенка, поиска собственного пути в жизни. По-настоящему смешных моментов в картине не так много, как хотелось бы. Однако это компенсируется густой населенностью мира фильма забавными персонажами – странными акушерами и медленным, постоянно жалующимся на жизнь ресепшионистом, колоритными парикмахершами-афроамериканками и любителем приложений для знакомств, биглем по имени Жан Пес. Особо следует отметить динамичный и очень аутентичный для жизнеутверждающего французского фильма саундтрек, а также удачно сложившийся актерский дуэт Жюльет Бинош и Камилль Коттен».

Также на экранах появятся фэнтезийная драма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ (СF), комедии ИЗ УФЫ С ЛЮБОВЬЮ (SMKT) и ЯНА+ЯНКО (25FF), документальные картины АУСТЕРЛИЦ (CNDOC) и ДЭВИД ЛИНЧ: ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ (ART), биографическая картина САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ (RWV), а также мультфильмы БАРБАДОЖКИНЫ ИСТОРИИ (AKM) и 51-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

11.04.2017 Автор: Семен Брожитов