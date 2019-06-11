Обзор новинок проката на уикенде 13−16 июня

Для целого ряда фильмов предстоящий уикенд в отечественном прокате будет продленным. В среду страна отмечает День России, что добавит посреди недели дополнительный выходной. Прежде всего, этим постарается воспользоваться перезагрузка знаменитой комедийно-фантастической франшизы ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR). В традициях последнего времени сюжет новинки выглядит более феминистичным, что вкупе с участием в фильме Криса Хемсворта вызывает определенные ассоциации с ребутом ОХОТНИКОВ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ. Впрочем бренд ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ более узнаваем молодежной аудиторией, к тому же маркетинг проекта включал привоз ее звезд, что должно положительно сказаться на результатах картины.

На стыке триллера и фильма ужасов находится новая продюсерская работа Джейсона Блума МА (UPI), которая, впрочем, не содержит столь любимых отечественной аудиторией мистических элементов, а в Америке стартовала с уровня фильма ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ.

Избирательная публика крупных городов и любители авторского кино смогут посмотреть новую работу Педро Альмодовара БОЛЬ И СЛАВА (VLG) получившую крайне позитивную прессу и награду на недавно завершившемся кинофестивале в Каннах.

Анна БАГРОВА, автор: «О картине, конечно, можно спорить – найдутся (уже находятся) те, кто обвинит режиссера в самоповторах, из­лишней сентиментальности, затянутом повествовании. Вместе с тем БОЛЬ И СЛАВА однозначно must see для всех киноманов страны, причем это фильм, который особенно важно смотреть в кинотеатре – настолько он кра­сивый. Антонио Бандерасу не зря дали приз в Каннах – он действительно очень удачно постарел, и выгля­дит и существует на экране еще органичнее, чем прежде. Хороша и Пенелопа Крус, а также ее героиня – мать ге­роя из его воспоминаний о детстве. В целом это почти философская автобиографическая лента – рассуждение о проходящей жизни, славе, боли, не настолько жанровая, как ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА или ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО, но не лишенная жанровых элементов и хорошего юмора».

Ценители современных военных драм смогут посмотреть фильм Рената Давлетьярова ДОНБАСС: ОКРАИНА (CP), рассчитанный в большей степени на мужскую аудиторию, а на женскую будет нацелена комедия Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ (RFG), несколько напоминающая недавних ЛЮБОВНИЦ.

Анна БАГРОВА, автор: «Несмотря на все недостатки, у картины есть свой необычный стиль, навевающий воспоминания о фильме КУШАТЬ ПОДАНО! 2005 года. Хулиганские разговоры о сексе и изменах вкупе со свадебной тематикой и хеппи-эндом в финале наверняка порадуют взрослых зрительниц. За юмор в основном отвечает героиня Кристины Бабушкиной. В проекте также играют Филипп Рейнхардт и Анна Чурина, а в эпизодах появляются Валентина Мазунина и певец Влад Топалов».

На семейную публику в предстоящий уикенд будут работать анимационная картина КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (PRD) и игровой фильм ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (PIFD).

Также зрители смогут посмотреть биографический проект ВЕЛИЧАЙШИЙ КУТЮРЬЕ (PNR), комедийный детектив ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (PLTK) и приключенческий фильм БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ (KNLG).

11.06.2019 Автор: Семен Брожитов