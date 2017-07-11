Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июля

Череда уикендов, где главную скрипку играет один голливудский блокбастер продолжается. На текущей неделе таковым станет фантастический экшн ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (FOX). Новинка снята в той же мрачной и напряженной атмосфере, что и полюбившаяся зрителям предыдущая часть франшизы. Но в маркетинге фильма более выражена милитаристская направленность картины, а это может насторожить женскую часть аудитории. Чуть ниже выглядит и уровень ожидания фильма.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Это умное и в меру неторопливое кино, которое, не стесняясь статуса большого студийного проекта, затрагивает крайне непростые темы и мастерски работает со зрительскими эмоциями. И, конечно, фанаты киносериала найдут здесь множество пересечений с первыми, классическими фильмами франшизы».

Поведут борьбу за своего зрителя и две отечественные картины: ЧЕРНАЯ ВОДА (CP), сменившего комедийный жанр на хоррор Романа Каримова, а также участник конкурсной программы «Кинотавра» БЛОКБАСТЕР (VLG). Вряд ли эти проекты «зацепят» широкую аудиторию мэйнстрима, но они постараются привлечь внимание жанрового и избирательного зрителя.

Ценители же европейского кино смогут посмотреть фильм с Марио Касасом ДИКАЯ ИСТОРИЯ (EXP).

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Напрямую с ИДЕАЛЬНЫМИ НЕЗНАКОМЦАМИ ДИКУЮ ИСТОРИЮ сравнивать, конечно, не стоит. Но кое-что общее у этих проектов все же есть: герои в них много разговаривают, а сюжет в ходе своего развития выписывает такие твисты, что невозможно догадаться, чем все закончится. Во время своего повествования картина постоянно меняет жанры: с триллера – на комедию, оттуда – в хоррор, фантастику, драму, в боевик и снова в триллер. Благодаря этому смотреть ее как минимум не скучно».

На взрослых мужчин нацелена криминальная драма ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (PRD) с Николаем Костером-Вальдау. Семейной же аудитории будут представлены сразу два независимых анимационных проекта: ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ (RR), а также ЖИЛ-БЫЛ КОТ (AKM).

11.07.2017 Автор: Семен Брожитов