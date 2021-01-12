Обзор новинок проката на уикенде 14 − 17 января 2021 года

В первый постпраздничный уикенд на российском рынке появятся сразу несколько заметных новинок. Прежде всего, речь, конечно, идет о кинокомиксе ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO), который из формата IMAX-превью выйдет на полноценный рабочий режим. Обычно предпоказы в премиальных форматах служат хорошим инструментом для «разогрева» аудитории. Но в данном случае они не смогли переломить не самые лучшие отзывы, появившиеся после международного релиза картины. На ресурсе IMDb рейтинг фильма составляет 5,5 баллов из 10-ти, на «КиноПоиске» - 5,6 баллов. Это совсем не те уровни, на которые выходили недавние кинокомиксы Marvel и DC.

С формальной точки зрения за четыре дня IMAX-превью новинка заработала около 40 млн рублей. Примерно столько же в свое время собирал ЭВЕРЕСТ, который затем в первый полноценный уикенд заработал 254 млн рублей. Но у фильма Бальтазара Кормакура во время превью было только два выходных, а у ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984 – четыре, да еще праздничных. Так что, даже повторить результат ЭВЕРЕСТА в данном случае будет непросто. В 2017 году ЧУДО-ЖЕНЩИНА начинала российский прокат с 221 млн рублей.

Дмитрий НЕКРАСОВ, выпускающий редактор БК: «Сиквел получился более громоздким с точки зрения сценарной структуры и как следствие – более длинным по ощущению. Хотя картина идет всего на 10 минут дольше первой части, поглядывать на часы приходится несколько раз за сеанс. Экшн-сцен в новинке, возможно, и правда не так много, как могло быть, но все они смотрятся очень эффектно в 3D – особенно первые 15 минут фильма, которые хочется пересматривать снова и снова. Мелодраматичных эпизодов здесь тоже больше, чем в картине 2017 года, но за счет искреннего исполнения они не выглядят лишними. Что осталось неизменным, так это невероятно органичная актриса Галь Гадот, которая явно получает большое удовольствие от роли, а вместе с ней – и зрители».

В полноценном режиме после превью-показов начнет работу шведский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP). Впрочем, превью в данном случае было довольно условным, поскольку роспись картины на прошлой неделе примерно соответствовала росписи независимых фильмов ужасов. В сентябре подобная схема выпуска фильмов принесла компании «Экспонента» успех с другим хоррором ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32.

Новинкой российского кино на уикенде станет комедия с Иваном Янковским НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR). А публику крупных городов постараются привлечь откровеная эротическая драма ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ (PIFD) с Сергеем Полуниным в роли рокового соблазнителя и немецкая мелодрама НЕБЕСА ПОДОЖДУТ (NKI).

Самых юных посетителей кинотеатров ждет мультфильм ГОВАРД И ПОДВОДНОЕ КОРОЛЕВСТВО (KNLG). Ценители остросюжетных фильмов смогут сходить на сеансы триллера КОНТРОЛЬ (UMS). Если, конечно, смогут их найти.

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12.01.2021 Автор: Семен Брожитов