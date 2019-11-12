Обзор новинок проката на уикенде 14−17 ноября

Предстоящий уикенд будет характеризоваться противостоянием «мужского» и «женского» кино. Причем «женское» кино окажется в меньшестве. Его наиболее ярким представителем выступит молодежный боевик АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR), являющийся римейком значменитой экшн-франшизы. В новинке героини стали моложе, экшн диначмичнее, а цвета − ярче. Одним словом, это типичный представитель чисто развлекательного кино.

Его противоположностью выглядит биографическая драма FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX). Несмотря на то, что это фильм о гонках, проект делает ставку на актерский состав, включающий Мэтта Деймона и Кристиана Бейла, и драматичный сюжет, связанный с конкурентной борьбой двух автопроизводителей.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Обычно можно услышать, что отечественные проекты пытаются подражать своим заокеанским референсам, но в данном случае складывается ощущение, что создатели картины вдохновлялись ЛЕГЕНДОЙ №17 и ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ. По крайней мере, концепт новинки практически абсолютно идентичен российским проектам, если в них заменить трусоватых советских чиновников от спорта на трусоватых американских бюрократов из компании Ford. FORD ПРОТИВ FERRARI безукоризненно снят с технической точки зрения и действительно отлично сыгран. Несмотря на внушительный хронометраж, смотреть его не скучно, но он не универсален. И удовольствие от его просмотра в большей степени получит тот, кто готов погрузиться в атмосферу рискованных скоростных гонок».

С недельной задержкой от мировой премьеры, на отечественные экраны выйдет военная драма МИДУЭЙ (CP). Фильм продается, как новая работа Ролланда Эммериха, а зрители уже привыкли, что это является фирменным знаком масштабных и красивых блокбастеров. Впрочем, в данном случае, в отличие от ПЕРЛ-ХАРБОР заманить в кинотеатры женщин буде сложнее, поскольку маркетинговые материалы в меньшей степени подчеркивают романтическую линию картины

Школьные каникулы уже закончились, но на рынок продолжат выходить свежие анимационные проекты. Новинкой станет мультфильм СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG).

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Мультфильм вряд ли удивит поклонников анимации, но ниже заявленной планки он точно не опускается. Получился довольно симпатичный с точки зрения графики, но банальный и предсказуемый по сюжету продукт. Впрочем, не­достатки в истории искупаются большим количеством юмора, пусть и не всегда «стреляющего», но рассчитанного как на детей, так и на взрослых».

Триллер ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) с участием Иэна Маккелена и Хелен Миррен хоть и выглядит вполне мэйнстримно, но все-таки в первую очередь привлечет внимание публики крупных городов. На избирательную публику будут нацелены сразудва проекта. Это ГРЕХ (WDSSPR) Андрея Кончаловского и МАТИАС И МАКСИМ (RUR) Ксавье Долана.

Также зрители смогут посмотреть комедию #МОСКВА-РУАЯН, ЧТО ТВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ (LIN), триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ (CPF), документальный фильм АНАТОЛИЙ КРУПНОВ. ОН БЫЛ (CDK), драма ДВОЕ (ALM/MFC), драмеди МАЛЫШ (INK) и боевик ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК (KNLG).

12.11.2019 Автор: Семен Брожитов