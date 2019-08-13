Обзор новинок проката на уикенде 15−18 августа

Вторая половина августа – это отличное время для семейного кино. Дети начинают возвращаться домой после школьных каникул, родителям необходимо их чем-то увлечь. В прошлые годы в этот период прекрасно работали мультфильм ГАДКИЙ Я 2 и игровой проект АЛЬФА. А в этом сезоне одна из основных ставок ­– на ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR). Заметный бренд и неплохой «сарафан» первой части франшизы будут способствовать привлечению зрительского внимания к новинке.

Вечен интерес отечественной публики к акульей теме. В свое время хорошо для своих весовых категорий отработали студийная ОТМЕЛЬ и независимая СИНЯЯ БЕЗДНА. Вот и от ее сиквела, проекта СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (VLG), по крайне мере на старте можно ждать неплохого результата. В дальнейшем, правда, проекту придется непросто, поскольку уже на следующей неделе стартует жанрово схожий КАПКАН с более громкими именами создателей и участников.

Зрителя постарше может привлечь психологический триллер АНГЕЛ МОЙ (MG) с участием Нуми Рапас и Люка Эванса. Несмотря на свой жанр, картина даже в большей степени способна заинтересовать женскую аудиторию.

Избирательную публику крупных городов индустрия постарается привлечь работой Ксавье Долана СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА (VLG). Картина демонстрировалась еще на прошлогоднем кинофоруме в Торонто, где получила неоднозначную прессу. Но расчет в данном случае делается на громкие имена участников проекта.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Картина представляет собой набор самых банальных клише и пошлостей, а фильму, пре­тендующему на фестивальный статус и авторское высказывание, такое никогда не прощается. Некоторые сце­ны будто бы взяты из низкопробного мелодраматического телесериала – настолько плохо они прописаны и сы­граны, что на это даже неловко смотреть. А обилие крупных планов и многочисленные томные взгляды в камеру надоедают уже в самом начале. Впрочем, режиссер остался верен своему визуальному стилю, так что с точки зрения эстетики здесь все очень хорошо: красивая картинка, приятные актеры и запоминающийся саундтрек».

Также зрители смогут посмотреть черную комедию 7 СОЦИОПАТОВ (CPF), хоррор ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА (PRGK), комедию КРАСИВЫЙ БАНДИТ (SBF), аниме МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ: НАРРАТИВ (RR), а в субботу на экраны выйдет 101-Й ВЫПУСК МУЛЬТА В КИНО: ХРОНИКИ ЧУДЕС (MVK).

13.08.2019 Автор: Семен Брожитов