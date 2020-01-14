Обзор новинок проката на уикенде 16−19 января

После недельного перерыва на отечественые экраны вновь выйдут свежие коммерческие отечественные проекты. Возможно, новая комедия Марюса Вайсберга (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (CP) не сможет занять лидирующую строчку, но, как минимум, она будет бороться за попадание в топ-3. Тем более помимо комедийного жанра маркетинг продает и романтическую историю, что может быть позитивно воспринято женской частью аудитории.

Американский хоррор ПРОКЛЯТИЕ (WDSSPR) попытается возродить знаменитую в прошлом одноименную франшизу. Картина не слишком тепло была принята в США, но у нас имя продюсера фильма Сэма Рейми является хорошей фанатской приманкой. Так что без зрителей новинка не останется. Референсом для нее может послужить другая попытка ребрендинга знаменитой хоррор-вселенной ЗВОНКИ.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Если с сохранением атмосферы и стилистики предыдущих картин киносериала у авторов новинки все получилось отлично, то про какое-то существенное развитие франшизы в данном случае можно говорить только в географическом плане. Новинка является своеобразным спин-оффом основной истории, рассказывающей о том, как старое японское проклятие перебралось в Америку и поселилось в небольшом, уютном домике сонного провинциального городка. А дальше все идет по давно установленным законам. В доме поселяются новые жильцы или в него заходит сторонний человек, и они получают свою долю проклятия. В результате этого просмотр картины был бы довольно скучным времяпрепровождением, если бы не обилие ударных скримеров и эффектные съемки хоррор-сцен, которые постараются заинтересовать аудиторию мейнстрима».

Новая работа Роберта Эггерса МАЯК (UPI) находится на стыке множества жанров. Выглядит она не слишком коммерчески, но отличные отзывы с пошлогодних крупных кинофестивалей, а также участие Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо способны заинтересовать избирательную публику крупных городов.

Георгий РОМАНОВ, аналитик: «По факту фильм еще более артовый, чем может предположить даже искушенный зритель. Первую половину он смотрится исключительно как производственная драма о работниках маяка, во второй начинается ожидаемое безумие одного из героев, хотя в проекте все настолько пропитано условностями, что не исключено, что безумны оба, а может, и вовсе второго героя не существует. Каких-либо неожиданных сюжетных поворотов или реальной мистической подоплеки в фильме нет. В чем он абсолютно точно оправдывает ожидания, так это в яркой визуальной составляющей и великолепной актерской игре».

На аудиторию крупных городов также будут нацелены оптимистичная картина ОСОБЕННЫЕ (CPF) и драма ПРОКСИМА (TNL). Первый из этого тандема фильм поддержал приезд Венсана Касселя, а также имена создателей хита 1+1. Новинка выглядит менее мейнстримно, но от этого не менее трогательно. ПРОКСИМА же в первую очередь привлекает участием Евы Грин, которую в нашей стране ценят.

Спустя шесть с лишним лет после мировой премьеры, на волне роста интереса к творчеству южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, вызванного успехом его фильма ПАРАЗИТЫ, на российские экраны выйдет другая его работа, антиутопия СКВОЗЬ СНЕГ (PVZGL).

Также зрители смогут посмотреть семейную картину МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ (KNLG), мелодраму МОЕ ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО С СОФИ (PRGK), историческую драму ПЕСНЯ ИМЕН (PRD), комедию ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ (RR), мультфильм РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MFC), а в субботу на экранах появится 111-Й ВЫПУСК МУЛЬТА В КИНО: СМОТРИМ И ТАНЦУЕМ! (MVK).

14.01.2020 Автор: Семен Брожитов