Обзор новинок проката на уикенде 17−20 октября

Следующий уикенд в отечественном прокате должен пройти при доминировании фэнтези. На экраны выйдет МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). Первый фильм франшизы ударно отработал в 2015 году. Но тогда его старт пришелся на окончание учебного сезона. Сейчас же школьники грызут гранит науки. Кроме того, определенную настороженность может вызывать ряд серьезных неудач, которые в свое время постигли крупные студийные фэнтезийные франшизы. Рынок помнит заметные снижения сборов АЛИСЫ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ и БЕЛОСНЕЖКИ И ОХОТНИКА 2.

Но отечественный прокатчик не сидел сложа руки, а постарался развеять малейшие сомнения относительно новинки. Он активно провел ее маркетинговую кампанию, которая включала позиционирование фильма на недавно завершившемся конвенте Comic Con Russia, а также привоз в Москву одной из звезд картины − Мишель Пфайффер.

Новый хоррор ОНИ (EXP), одним из продюсеров которого выступил Элай Рот, своим локализованным названием постарается вызвать определенные ассоциации со знаменитой франшизой, созданной по произведению Стивена Кинга.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Это типичный молодежный слэшер, созданный по классической схеме игры в кошки-мышки: группа маньяков изобретательно режет наивную молодежь, но постепенно жертвы меняются местами со своими преследователями. Однако, несмотря на огромное количество жанровых клише, недосказанностей и нестыковок, смотреть это кино на удивление интересно. Видимо, свою роль играет выбранный антураж – резня проходит в необычном квесте-лабиринте, над придумыванием «фишек» которого авторы фильма явно постарались. Но еще удивительнее другое: в картине не оказалось некоторых ярких деталей, заявленных в трейлере и отраженных в слогане «Они не из нашего мира». Создалось ощущение, что вся линия мистического и потустороннего, так же как и русское название, придумана на этапе российской локализации проекта».

А картина ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (CPF) постарается восполнить деффицинт молодежных комедий на осеннем рынке.

В свою очередь, на публику среднего и старшего возраста, преимущественно живущую в крупных городах, постарается сработать байопик ДЖУДИ (PRD), рассказывающий о последних годах жизни Джуди Гарленд. В данном случае дополнительный интерес к филмьу может вызвать высокая вероятность номинации исполнительницы главной роли Рене Зеллвегер на «Оскар».

Также зрители смогут посмотреть отечественную комедию 7 ПЬЯНИЦ (PRD), сатиру ЗЕЛЕНЕЕ ТРАВЫ (RWV), триллер ИГРА С ОГНЕМ (KNLG), мистический триллер МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК (RUR) и драмеди ПРОЩАНИЕ (AOF). С понедельника в повторный прокат вышла культовая МАТРИЦА (MRS).

15.10.2019 Автор: Семен Брожитов