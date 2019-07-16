Обзор новинок проката на уикенде 18−21 июля

Предстоящий уикенд станет практически определяющим для всего сезона блокбастеров в российском прокате. Во многом от кассовых сборов КОРОЛЯ ЛЬВА (WDSSPR) будет зависеть, насколько снижение предыдущего лета было обусловлено именно чемпионатом мира по футболу. И нет ли здесь более глубоких экономико-социальных факторов. Маркетинг новинки был всеобъемлющ, а ее технологическое качество не вызывает сомнений. Единственное, что может настораживать – отсутствие столь любимого отечественными зрителями юмора. Но даже при этом ставки индустрии на проект очень велики и явно находятся в районе 2 млрд рублей итоговых сборов.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Картина получилась практически покадровым ремейком анимационной ленты 1994 года. Даже если вы не знаете мультфильм наизусть, все равно вспомните те самые песни, шутки и драматические эпизоды. Тот факт, что фильм столь бережно обращается с оригиналом, не предлагая зрителю чего-то нового, работает в плюс проекту. Потому что почти все ключевые и любимые миллионами зрителей сцены здесь действуют безотказно – вызывают поток слез, смех или желание танцевать. Для взрослых это возможность на два часа вернуться в детство, а для подрастающего поколения – насладиться зрелищной сказкой с неустаревающим сюжетом».

Желающих поконкурировать с блокбастером от Disney обнаружилось немного. На контрпрограммировании семейному проекту постарается сыграть авторский метахоррор Ари Астера СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (VLG), нацеленный прежде всего на самых хардкорных ценителей жанра.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Фирменный стиль, атмосферность и многослойность сохранить действительно удалось. Но при этом СОЛНЦЕСТОЯНИЕ оставляет еще более неоднозначное впечатление, чем РЕИНКАРНАЦИЯ. Прежде всего – из-за неожиданной претенциозности, предсказуемого развития сюжета и… хронометража. Получилось длинное и неторопливое авторское высказывание, переполненное деталями, которое тематически пересекается с предыдущей работой режиссера, но не привносит в жанр ничего нового. И пусть ритмически и визуально картина сделана почти идеально, но далеко не всем этот медленный ритм придется по вкусу. Еще одной ложкой дегтя можно считать отсутствие яркой сюжетной точки в финале».

Еще одним претендентом на внимание публики среднего возраста выглядит криминальный триллер ИСКУССТВО ОБМАНА (MG) с участием Тео Джеймса и Эмили Ратаковски.Также зрители смогут посмотреть мультфильм КОТ ГИАС: ЛЕЛУШ ВОСКРЕСШИЙ (RR), триллер МЫШЕЛОВКА (PRGK), хоррор ОБИТЕЛЬ ТЬМЫ (CPF), драмеди РУССКОЕ КРАТКОЕ. ВЫПУСК 4 (PNR), драмы СОБЛАЗН (RWV) и ЭТО НЕ НАВСЕГДА (KNLG), а также 100-Й ВЫПУСК МУЛЬТА В КИНО. БОЛЬШОЙ МУЛЬТПРАЗДНИК (MVK).

16.07.2019 Автор: Семен Брожитов