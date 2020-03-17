Обзор новинок проката на уикенде 19−22 марта

Несмотря на приближение весенних каникул у школьников, игроки рынка начинают ждать каждый предстоящий уикенд с настороженностью. Из-за коронавируса мейджорские проекты постепенно вымываются из графика релизов. Вот и один из наиболее ожидаемых жанровых проектов весны, постапокалипсис ТИХОЕ МЕСТО 2, не появится на этой неделе на экранах мира.

В этих условиях многое для кинотеатров будет связано со сборами мультфильма ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI). Его уровни ожидания снизились по сравнению с первым фильмом франшизы. Маркетинг новинки не предлагает ничего нового, но отечественный прокатчик сдвинул релиз фильма почти на месяц раньше американского старта, чтобы он совпадал с началом школьных каникул. Они должны поспособствовать поддержанию интереса к проекту. Впрочем, если разгоняемая в СМИ истерия вокруг коронавируса будет нарастать, то именно семейные проекты могут пасть ее первой жертвой, как это уже было во время эпидемии гриппа.

Преимущественно на женскую аудиторию нацелена романтическая мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD), созданная по успешно сработавшему концепту проекта годичной давности В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА. Главную мужскую роль в фильме сыграл звезда популярного сериала «Ривердейл» Кей Джей Апа (В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА фигурировал его коллега по сериалу Коул Спроус), а партнершей звезды стала Бритт Робертсон. Эта же кинопарочка недавно успешно сработала в проекте СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. Сюжет фильма рассказывает о молодых влюбленных, чьи чувства должны пройти проверку на прочность тяжелым недугом. Маркетинг проекта содержит элементы таких фильмов, как ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ и ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ.

Дмитрий НЕКРАСОВ, выпускающий редактор БК: «Картина получилась очень качественной, трогательной и визуально красивой. Несмотря на то, что на первый взгляд проект похож на аналогичные жанровые истории и едва ли демонстрирует что-то новое, он отличается от них наличием большого количества музыки (некоторые эпизоды напоминают яркий клип на хитовую песню) и высококлассной операторской работой. При этом смотреть фильм интересно на протяжении всего хронометража, а ближе к концу зрителей, не знакомых с реальной историей, ждет даже неожиданный сюжетный поворот».

Преимущественно на женщин, но постарше, постарается сработать шпионская картина АФЕРА В МАЙАМИ (EXP/MRS), в которой персонаж Пенелопы Крус будет вовлечен в работу сети кубинских агентов, пытающихся «окопаться» на территории США. Главным релизом российских производителей должна стать криминальная комедия Михаила Расходникова НОМЕР ОДИН (MGS), рассказывающая о попытке украсть одну из самых дорогих картин современности.

Еще одним фильмом, нацеленным на семейную аудиторию, станет австралийская картина МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ (PNR), рассказывающая о дружбе мальчика и пеликана. В проекте снимались Джеффри Раш и Джай Кортни. А избирательной публике крупных городов будет предложена работа Терренса Малика ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ (BN).

Также зрители смогут посмотреть драму БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ (INK), сборник короткометражных комедий BEST COMEDY SHORTS (KD) и индийский хоррор ТЬМА (INDF).

17.03.2020 Автор: Семен Брожитов