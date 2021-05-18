Обзор новинок проката на уикенде 20–23 мая 2021 года

Традиционно Сезон блокбастеров каждый год начинается в конце апреля – начале мая новым фильмом Marvel. В этом году по причине продолжающейся борьбы с коронавирусом этот важнейший для кинопроката период в лучшем случае начнется на три недели позже. И главной его надеждой является свежий представитель знаменитой гоночной франшизы ФОРСАЖ 9 (UPI), старт которого состоится 19 мая. Согласно результатам проведенного БК опроса представителей кинотеатров, именно этой картине показчики отдают лавры победителя всего Сезона блокбастеров. С учетом сложностей, возникших между дистрибьютором картины и крупнейшими киносетями, ее итоговый результат пока остается труднопредсказуемым, но на старте проект, безусловно, будет нацеливаться, как минимум, на лучший результат внепраздничного периода после локдауна. Пока рекорд здесь принадлежит картине МОРТАЛ КОМБАТ, стартовавшей с 475,4 млн рублей.

Двумя другими заметными релизами уикенда должны стать представители анимации: мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) и аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR). Первый из этого тандема фильм рассчитан на юный сегмент посетителей кинотеатров и их родителей, а второй – на более старшую аудиторию, поклонников знаменитой японской франшизы.

Также аудитории будут предложены призер прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, драма НОВЫЙ ПОРЯДОК (CAE), российская комедия КОНЕЦ ФИЛЬМА (SBF), документальный фильм ПРОСТРАНСТВО ЛОБАЧЕВСКОГО (CDK), а также 126-й выпуска МУЛЬТА В КИНО: СОЛНЕЧНЫЕ МУЛЬТИКИ (MVK).

18.05.2021 Автор: Семен Брожитов