Обзор новинок проката на уикенде 20−23 февраля

Февральская кассовая феерия, начавшаяся в прошлый уикенд, на текущей неделе с несколько измененным вектором приложения должна быть продолжена. Если в уикенд Дня всех влюбленных доминировала романтика, то на сей раз – семейные проекты, которые прокатчики разместили в графике релизов с учетом школьных каникул учащихся по триместрам, а также дополнительного выходного, приуроченного к Дню защитника Отечества.

Конкуренция среди семейного кино будет высока. Зрители смогут посмотреть сразу три крупных мейджорских релиза. Новая работа Роберта Дауни-младшего УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI) неудачно выступила на родине, зато с успехом демонстрируется на многих международных рынках. Популярность и узнаваемость главной звезды фильма в нашей стране огромна. Он уже настолько прочно ассоциируется со своим персонажем из вселенной Marvel, что это должно позитивно сказаться и на его последующих проектах.

Анимационно-игровой фильм СОНИК В КИНО (CPP) довольно успешно показал себя в формате широкого превью неделю назад. Сейчас конкуренция у него, конечно, будет выше, но и сеансов он получит побольше. Наиболее слабым звеном в троице крупных семейных фильмов видится экранизация романа Джека Лондона ЗОВ ПРЕДКОВ (FOX) с участием Харрисона Форда и не всегда удачно нарисованной собаки. Маркетинговые материалы демонстрируют масштаб постановки и бережное отношение ее создателей к атмосфере того периода, но на фоне конкурентов она выглядит немного обыденно.

Основным новым релизом, нацеленным на взрослую аудиторию, должен стать биографический проект КАЛАШНИКОВ (MG), повествующий о жизни знаменитого советского конструктора оружия. У проекта заметный маркетинг, а продленные выходные способны упростить походы на него возрастной региональной публики.

Рая БАШИНСКАЯ, автор БК: «В фильме нет набившего оскомину патриотизма – это история в первую очередь создателя, а не автомата или войны. Несмотря на то, что в трейлере войне отдана половина хронометража, там использованы практически все кадры со сценами боями. Картина в основном фокусируется на биографии и личности изобретателя, а также на пяти годах его жизни, в течение которых он создавал автомат. У Калашникова была выдающаяся судьба, о кото­рой хочется узнать еще больше, чем показано в картине. В просветительских целях это небезынтересный фильм, но как драме и истории успеха ему удается работать несколько хуже. Режиссеру Константину Буслову было сложно уместить богатую, фактурную жизнь конструктора в полтора часа – и эти сложности заметны на экране. Тем не менее в плюсы фильму следует записать блестящую работу Юрия Борисова, утверждающегося в качестве одного из главных актеров».

Также зрители смогут посмотреть хоррор ЗАПАДНЯ ДЛЯ ДЬЯВОЛА (PRGK), криминальную комедию СВИСТУНЫ (RUR), драму ЭМА: ТАНЕЦ СТРАСТИ (EXP), мультфильм МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН (PNR), а также документальные фильмы 2040: БУДУЩЕЕ ЖДЕТ (CPF) и РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ (CDK).

18.02.2020 Автор: Семен Брожитов