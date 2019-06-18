Обзор новинок проката на уикенде 20−23 июня

С наступлением лета российскому кинопрокату никак не удается набрать полноценный ход. И вряд ли это случится в предстоящий уикенд, несмотря на громкие названия новинок. Наибольшим кассовым потенциалом среди них обладает новая часть знаменитой анимационной франшизы ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (WDSSPR), которая должна оказаться финальной в серии. Впрочем, в нашей стране работы бренда Pixar любят почти все, но вот в кинотеатры на них ходит гораздо меньше зрителей, чем на фильмы Illumination Entertainment, DreamWorks Animation или Walt Disney Animation. Даже прошлогодний супергеройский проект СУПЕРСЕМЕЙКА 2 заработал в отечественном прокате 861,1 млн рублей, а самой кассовой работой Pixar является ГОЛОВОЛОМКА с 982,1 млн рублей. Новинке будет трудно приблизиться к этим цифрам.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Перед нами, пожалуй, лучшая часть легендарной франшизы и просто отличный мультфильм для всей семьи. Компьютерная анимация покоряет новые высоты с каждым годом, и здесь виден очередной технологический прорыв – в некоторых кадрах трудно понять, графика это или реальные съемки. При этом картина получилась динамичной, нескучной и, что довольно неожиданно, очень смешной. Юмор здесь чаще всего простой, но его оценят как дети, так и взрослые. Вдобавок стоит отметить, что создатели решили сместить акцент со старых игрушек на новые, так что мультфильм будет интересен даже тем, кто вообще не знаком с брендом и не видел ни одной ленты».

Одновременно на экранах появятся сразу два крепких независимых жанровых проекта: хоррор ДЕТСКИЕ ИГРЫ (CP) и фантастика ДИТЯ РОБОТА (VLG). Первый из этого тандема фильм постарается реанимировать известную хоррор-франшизу конца прошлого века про куклу-убийцу и будет работать на явном контрпрограммировании ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4. Второй же, характеризующийся тем, что над его дизайном работала компания Питера Джексона Weta, впервые был показан критикам и публике на кинофестивале «Санденс», где обзавелся неплохим «сарафаном».

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Впечатления от фильма получились смешанными. С одной стороны, у него есть очевидный плюс − очень качественный производственный дизайн, придающий довольно камерной истории адекватное для фантастического жанра наполнение. С другой, авторы сделали явный уклон в философскую тематику постапокалиптического сюжета, практически исключив экшн и минимизировав саспенс. При этом создать эффектный эмоциональный фон в полной мере им не удалось. На все происходящее порой смотришь, словно глазами робота, что порой откровенно утомляет. А ближе к финалу поддерживаемая интрига распадается на весьма странные и не совсем понятные эпизоды, способные ряд зрителей оставить в некотором недоумении».

На девичью аудиторию, которой в свое время понравился ЛА-ЛА ЛЕНД, постарается сработать новая музыкальная картина ЗА МЕЧТОЙ (CPF), в которой персонаж Эль Фаннинг будет стараться выиграть конкурс музыкальных исполнителей. История здесь, конечно, попроще, да и «оскаровской» поддержки не будет. В свою очередь, на мужскую аудиторию будет нацелена французская армейская драма ЗОВ ВОЛКА (MG), в которой Омар Си будет стараться предотвратить начало ядерной войны.

Ценители авторского кино получать возможность посмотреть отечественную драму ДЫЛДА (PNR) с успехом прошедшую на Каннском кинофестивале. А поклонники хорроров смогут выбирать между фильмами ПРИЗРАКИ ШЭРОН ТЕЙТ (SBF) и РУССКАЯ НЕВЕСТА (KNL).

Также зрители смогут посмотреть альманах БЕРЛИН, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (PRGK), мелодраму МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД ФРЕЙД (CPF), классическую драму Майкла Чимино ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ (INK), документальный фильм ПОСТРАНСТВО МУЗЫКИ (PIFD), а также 99-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

18.06.2019 Автор: Семен Брожитов