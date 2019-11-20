Обзор новинок проката на уикенде 21−24 ноября

На текущей неделе, впервые с уикенда 19–22 сентября, лидерство в российском прокате может захватить отечественный фильм. Речь идет о фантастическом проекте АВАНПОСТ (CRP). У картины была масштабная и долгосрочная маркетинговая кампания, несколько напоминающая релиз ПРИТЯЖЕНИЯ, когда основные нюансы фильма остаются за кадром. У проекта чувствуется превалирование мужской составляющей, хотя с тем уровнем интриги, которую создали авторы, все может оказаться совсем не так.

В противовес АВАНПОСТУ, полнометражная версия популярного сериала АББАТСТВО ДАУНТОН (UPI) и российское драмеди ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (EXP) в первую очередь нацелены на женскую аудиторию. При этом британский проект уже успел с успехом пройти по международным рынкам, а отечественная картина стала фаворитом зрителей на «Кинотавре» летом этого года.

Молодежную публику постарается напугать хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (MG), вновь обыгрывающий опасность современных гаджетов.

Также зрители смогут посмотреть документальный фильм LIL PEEP: ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ (AOF), мультфильмы КОРОЛЬ СЛОН (PRGK), ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. ВЕЧНОСТЬ И ПРИЗРАК ПЕРА (RR), РОБОКАР ПОЛИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В БРУМТАУНЕ (LONF) и 107-й ВЫПУСК МУЛЬТА В КИНО (MVK), драмеди ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР (INK), комедии СВАДЕБНЫЙ ГОД (PRD) и КОРПОРАТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (KNLG), криминальную драму КРОВЬ (СS), фантастическую драму МАЛЫШ ДЖО (RWV), приключенческое фэнтези ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ. ПЕРЕВЫПУСК (CPF) и сборник короткометражных фильмов ФЕСТИВАЛЬ ЭРОТИЧЕСКОГО КИНО BEST EROTIC SHORTS (SMK).

20.11.2019 Автор: Семен Брожитов