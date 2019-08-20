Обзор новинок проката на уикенде 22−25 августа

Традиционно выдержав летнюю паузу, ближе к началу осени на экраны отечественных кинотеатров начинает возвращаться российское кино. Новый сезон открывают релизы сразу трех фильмов: фэнтези ЭБИГЕЙЛ (FOX), комедии ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (CRP) и криминальной драмы БЫК (WDSSPR). Маркетинговые материалы ЭБИГЕЙЛ стараются расширить тематику классической подростковой истории про избранную девушку, в ряде моментов даже напоминая экранизации Джоан Роулинг. В свою очередь, ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ выглядят ромкомом, в большей степени нацеленным на молодежную женскую аудиторию, а победитель «Кинотавра» 2019 года БЫК постарается привлечь внимание избирательной публики крупных городов среднего и старшего возраста.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Похоже, задачи удивлять зрителя перед создателями ТРУДНОСТЕЙ ВЫЖИВАНИЯ не стояло. Но, очевидно, была цель рассмешить и подарить хорошее настроение. С первым не справились от слова «совсем», со вторым – лишь отчасти. Кино вышло легким, но простоватым и крайне предсказуемым. Здесь много красивых кадров, но мало «химии» между главными героями. Появляющаяся романтическая атмосфера постоянно разбавляется параллельными линиями крайне эксцентричных второстепенных персонажей, и это сильно мешает восприятию. У ленты отличный актерский состав и мощный список продюсеров, а вот сценарий слабоват. Она получилась слишком сказочной, наивной и немного сумбурной».

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «БЫК, вполне возможно, найдет своего зрителя, но вряд ли его ждет культовый статус, как некоторые другие российские фильмы про 90-е. Картина больше похожа на пробу пера, поиск собственного голоса. Тот факт, что режиссер – дебютант в большом кино, все время бросается в глаза. Кино получилось неровным, шероховатым, не лишенным штампов (как в сюжете, так и в диалогах), хоть и насыщенным событиями, но скучноватым. Самое интересное происходит в конце, однако до этого момента зрителю еще нужно дожить. Актеры либо недоигрывают, либо переигрывают, претензий нет разве что к исполнителям главной роли и роли помощника криминального авторитета. Однако нельзя не отметить энергичность фильма и его музыкальность. Так много песен конца 80-х – начала 90-х на большом экране не было уже давно».

В противовес им Голливуд предложит по большей части жанровое кино, среди которого выделяются хоррор Александра Ажа КАПКАН (CPP), пытающийся совместить картины о борьбе с хищниками и с природными катаклизмами, а также триквел экшна про брутального телохранителя президента США ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (MG).

Не останется без внимания семейная публика, которая получит новое предложение в лице мультфильма UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ (VLG), хотя число проектов, активно работающих на данный зрительский сегмент уже приближается к критическому.

Рая БАШИНСКАЯ, автор: «Персонажи, нарисованные в стиле мультфильма ТРОЛЛИ, стремятся найти себе детей-хозяев, как в ИСТОРИИ ИГРУШЕК. Они приходят к ним через порталы-коробки, как это делали через двери в КОРПОРАЦИИ МОНСТРОВ. При этом танцуют, поют и шутят (иногда удачно), как в каждом втором студийном мультфильме второго эшелона. Заимствования можно было бы легко пережить и просто посмотреть историю о приключениях симпатичных героев, однако сюжета как такового здесь нет. Персонажи весь фильм стараются пережить собственное несовершенство и понять, что в их изъянах кроется уникальность. Но все это странным образом происходит не через действие, а с помощью разговоров. На выходе получается пресный разговорный мультфильм, где герои говорят только о красоте или уродстве, выясняют отношения и перемещаются с места на место – практически ничего, кроме этого, не происходит. Создателям стоило бы обратить внимание не только на то, как нарисованы мультфильмы Pixar и DreamWorks, но и каким образом в них развивается история. При просмотре новинки тоска берет от зашкаливающего уровня морализаторства и упущенных возможностей – с такими героями можно было бы придумать гораздо более увлекательный сюжет».

Также зрители смогут посмотреть драмы БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL) и СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ (PRD), документальный фильм БЫТЬ ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНОМ (PNR), фэнтези МАЛЫШКА ЗОМБИ (AOF) и хоррор ПЕСНЬ ДЬЯВОЛА (KNLG).

20.08.2019 Автор: Семен Брожитов