Обзор новинок проката на уикенде 22−25 ноября

Если предыдущий уикенд по части новинок был, по сути, бенефисом одного фильма, то предстоящий будет более разнообразным. Наибольшее зрительское внимание должен привлечь мультфильм РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (WDSSPR). В отличие от предшественника, в значительной степени рассчитанного на поклонников компьютерных игр, тематика новинки гораздо шире. Фактически она охватывает большую часть творческого наследия The Walt Disney Company, что должно заметно увеличить ее целевую аудиторию.

Главной интригой уикенда станет релиз фантастического экшна АПГРЕЙД (EXP), появившегося на многих международных рынках еще летом. У новинки великолепный «сарафан», но и число посмотревших его зрителей уже велико. Только на «КиноПоиске» проект оценили более 27 тысяч пользователей, а в Сети уже давно выложена пиратская копия картины в хорошем качестве. В этом отношении остается открытым вопрос относительно размера аудитории, готовой отправиться на сеансы картины в кинотеатры. Если факт наличия пиратской копии будет проигнорирован, то фильм станет способен побороться за уровни ПОТРОШИТЕЛЕЙ и ГЕЙМЕРА.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Фильм не поражает масштабом постановки, вычурными сюжетными линиями, запредельным драматизмом или новаторскими идеями. Многие из его элементов в той или иной форме уже встречались в других картинах. Но авторы очень удачно собрали этот конструктор, сконцентрировав внимание аудитории именно на жанровых аспектах, сдобренных хорошей порцией крайне жесткого экшна. Наверное, именно таким и должен быть киберпанк, не делающий из человека супергероя, а наоборот, демонстрирующий его слабость на фоне мощи искусственного разума».

На ту же целевую аудиторию нацелен и слэшер НАЦИЯ УБИЙЦ (CP), по концепту несколько напоминающий СУДНУЮ НОЧЬ. Но противостоять гораздо более изобретательному АПГРЕЙДУ ему будет непросто.

Зрители среднего и старшего возраста, преимущественно живущие в крупных городах, смогут посмотреть криминальный триллер ВДОВЫ (FOX), характеризующийся отличным актерским составом и позитивным «сарафаном» из-за океана.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Авторский почерк здесь, конечно, присутствует. МакКуин (режиссер фильма – прим. ред.) по привычке играет с формой, предлагая зрителю атмосферность, необычные ракурсы, свои любимые «длинные» планы и достаточно изобретательный монтаж. Однако это лишь бонус к основному блюду – захватывающей истории со сложными главными героями и парой сюжетных твистов. Хорошим актерам (а в кастинге здесь только такие) действительно есть что играть. Тем более что драматическая часть в этом проекте едва ли не важнее криминальной. У фильма особый ритм: он небыстрый, с редкими всплесками динамичного экшна, но это, как ни странно, не делает его скучным. Хотя сокращение хронометража, наверное, пошло бы картине на пользу».

Поклонники комедий, наполненных афроамериканским юмором, смогут посмотреть новую работу Кевина Харта ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА (UPI). А избирательной публике крупных городов будет предложена мелодрама с Гленн Клоуз и Джонатаном Прайсом ЖЕНА (CPF).

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «ЖЕНА – трогательный и по-своему захватывающий фильм, построенный на деталях и полутонах, держащий внимание не экшном и спецэффектами, а сюжетом и диалогами, а также высококлассной и очень тонкой актерской игрой Гленн Клоуз и Джонатана Прайса. Это полноценное зрительское кино, которое, несмотря на то, что в нем много разговаривают, не оставляет ощущение перенесенной на экран театральной пьесы, а наоборот, радует всем тем, что так ценят в хороших кинопроектах: качественной картинкой, прекрасной музыкой и оригинальностью подачи. Вот только чтобы оценить это все, зритель нужен думающий и, скажем так, опытный».

Кроме того, посетители кинотеатров смогут посмотреть байопик БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН (CPF), криминальную драму ДОГВИЛЛЬ (CPRG), отечественные драмы МОТЫЛЕК (KNLG) и ПОДБРОСЫ (RUR), комедии ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ (PRD) и Я – МИЛЛИАРДЕР (PLK), а также иранскую драму ТРИ ЛИЦА (INK).

20.11.2018 Автор: Семен Брожитов