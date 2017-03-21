Обзор новинок проката на уикенде 23–26 марта

Если во второй половине марта в графике релизов появился крупный студийный мультфильм, значит, приближаются школьные весенние каникулы. Из американских представителей жанра в последние годы на данной дате выходили ДОМ, РИО 2 и СЕМЕЙКА КРУДС. У всех этих проектов по окончании первого официального уикенда в копилке с учетом стран СНГ находилось уже больше 300 млн рублей (у СЕМЕЙКИ КРУДС были превью-показы). Всех их выпускал один прокатчик – «Двадцатый Век Фокс СНГ», который наверняка рассчитывает на подобный успех и своего нового фильма БОСС-МОЛОКОСОС (FOX).

Главным плюсом новинки является ее нацеленность не только на детскую, но и на взрослую аудиторию, что способно помочь в заполнении как утренних и дневных, так и вечерних сеансов. Также благодаря начинающимся каникулам у проекта хорошие шансы поработать в длину.

Довольно неожиданно выглядит на уикенде противостояние двух фантастических проектов от одного прокатчика: ЖИВОЕ (WDSSPR) и МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (WDSSPR). В Америке релизом картин занимаются разные дистрибьюторы, а благодаря внушительной фан-базе РЕЙНДЖЕРОВ от них ожидают более серьезных результатов. В России, скорее всего, все выйдет наоборот. Оба проекта по сюжету довольно вторичные, но если первый напоминает культовую космическую хоррор-франшизу ЧУЖОЙ, то второй – подростковые супергеройские картины ХРОНИКА и ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. Более звездный состав ЖИВОГО, а также высокая статусность референса должны сыграть в его пользу. Хотя, конечно, до сборов ПРОМЕТЕЯ здесь будет далеко.

В столь насыщенной жанровой компании непросто придется мистическому хоррору ДЕМОН ВНУТРИ (VLG) с участием Эмиля Хирша и Брайана Кокса. Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «ДЕМОН ВНУТРИ – довольно натуралистичное, а потому не подходящее для слабонервных кино, где половину времени зрителя в подробностях знакомят с особенностями работы патологоанатомов. Смотреть на это не столько страшно, сколько неприятно, но лишь до того момента, когда из каждого угла небольшого частного морга на героев начинает лезть всякая жуть. Создатели картины умело нагнетают и без того напряженную атмосферу, хотя фанаты жанра все их ходы наверняка будут знать наперед. Впрочем, это не отменяет того факта, что фильм получился действительно страшным».

Избирательная публика крупных городов сможет посмотреть отечественную романтическую драму О ЛЮБВИ (LUX), номинанта и обладателя наград американской киноакадемии МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (UPI) и историческую драму СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ (CPRG).

Также на экранах появятся отечественная семейная картина ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!! (КP21), франко-бельгийская комедия КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ (AOF), мультфильм РЫБКИ (KNLG), а также два документальных проекта РОЖДЕННЫЕ СВОБОДНЫМИ (RF) и РУССКИЕ ЕВРЕИ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 1918-1948 (CDK).

21.03.2017 Автор: Семен Брожитов