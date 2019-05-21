Обзор новинок проката на уикенде 23 − 26 мая

Сезон блокбастеров набирает ход, и в предстоящий уикенд на экраны вновь выйдет дорогостоящий и масштабный проект АЛАДДИН (WDSSPR). Безусловно, огромное число зрителей помнит о знаменитом мультфильме Disney, в котором Джина озвучивал Робин Уильямс. На сей раз данного персонажа исполнит Уилл Смит. Маркетинг продает масштабную восточную сказку от Гая Ричи, которая, в отличие от фильма ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ, делает акцент не на экшн, а на визуальную красоту и юмор.

Развитие супергеройского кино естественным образом вывело его на новую ступень сюжетных образов, когда Супермен может оказаться плохим. Примерно таково содержание хоррора семейства Ганн ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (WDSSPR).

Биографический триллер КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ (CAE) рассказывает об одном из самых известных убийц Америки Тэде Банди. Сам персонаж вряд ли хорошо известен российской публике, но вот исполняющий его роль Зак Эфрон – лицо весьма популярное. Еще одним фильмом с криминальной тематикой станет фильм ЯДОВИТАЯ РОЗА (MG) с участием Джона Траволты и Моргана Фримана.

Ценители комедий смогут посмотреть французский фильм ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (VLG), а также пародию ИГРИЩА ПРЕСТОЛОВ (EXP), высмеивающую сюжет знаменитого телесериала.

Также зрителям будут представлены драма ТО, ЧТО НИКТО НЕ ВИДИТ (PRD), мультфильм ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА (TNL) и 98-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

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21.05.2019 Автор: Семен Брожитов