Обзор новинок проката на уикенде 23–26 ноября

Предстоящий уикенд характеризуется большим количеством новых релизов. Однако открытым остается вопрос, не потребуется ли аудитории после четырех недель активного кинохождения некоторый перерыв, чтобы перевести дух.

В любом случае наибольшие шансы на зрительское внимание имеет новый мультфильм Pixar ТАЙНА КОКО (WDSSPR). По сюжету картина напоминает продюсерский проект Гильермо дель Торо КНИГА ЖИЗНИ, но он выходил на отечественный рынок со значительным отставанием от мировой премьеры, к тому же характеризовался не совсем стандартной техникой анимации. В этом отношении новинка видится более мейнстримной и легкой для восприятия семейной публики. При этом она располагает возрастным рейтингом 12+, что навевает не самые радужные аналогии с другим релизом студии – ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР, выходившим примерно на той же дате два года назад. Но все-таки ТАЙНА КОКО в большей степени выглядит яркой и наполненной юмором, что способно повысить ее сборы.

Экранизация детективного романа Ю Несбе СНЕГОВИК (UPI) испытала болезненную неудачу в Америке, выступив даже хуже триллера Майкла Манна КИБЕР. Однако отечественный прокатчик фильма не оставляет надежд «раскачать» целевую аудиторию фильма, вкладываясь в телевизионную рекламу и пытаясь дотянуться до результатов ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ и ДЕВУШКИ С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА. Наличие в прокате УБИЙСТВА В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ может несколько сдержать эти устремления.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Перед нами – захватывающий европейский психологический триллер, который в первой половине кажется едва ли не идеальным. Он неторопливо знакомит нас с главными героями, тонко раскрывает связи между ними и радует блестящей операторской работой. И все бы хорошо, но удержать планку до конца фильму не удается: финал (сильно упрощенный по сравнению с концовкой оригинальной книги Ю Несбе) получился скомканным и торопливым, будто создатели хотели во что бы то ни стало уложиться в двухчасовой хронометраж. Уложились. Впрочем, за одни только красочные снежные норвежские пейзажи этому фильму можно простить многое».

Картина ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (CPP) постарается поэксплуатировать столь удачно работающую в последнее время тематику взаимоотношений отцов и сыновей применительно к комедийному жанру. В отличие от предшественника, стартовавшего в период новогодних каникул, у новинки не будет поддержки праздничных дней, зато и конкурентов на поприще юмора и шуток гораздо меньше.

Мистический хоррор КОМАТОЗНИКИ (WDSSPR), являющийся ремейком одноименной работы Джоэла Шумахера 1990 года, должен был появиться на отечественном рынке одновременно с американской премьерой, в конце сентября. Тогда он бы мог в большей степени выделиться на фоне конкурентного окружения. Сейчас целевая аудитория картины уже знает о ее скромном выступлении в США, а рынок наполнен разнообразными жанровыми проектами.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Сюжетно фильм разделен на две части. Первая рассказывает историю группы студентов-медиков, которые решают провести рискованный эксперимент. Герои получают необычные способности по излечению больных, но в качестве побочных явлений начинают сталкиваться с загадочными и недружелюбными призраками. Это напоминает концепт фильма с Брэдли Купером ОБЛАСТИ ТЬМЫ, только реализованный в классической стилистике хорроров – со скримерами и разного рода паранормальными явлениями. Затем фильм принципиально меняет траекторию, становясь вариацией СОЛЯРИСА. Разве что угрызения совести материализует не океан далекой планеты, а дефибриллятор».

Также публике будут предложены семейная комедия ДЕТКИ НАПРОКАТ (EXP), которая на прошлой неделе демонстрировалась в формате превью, драма Сергея Лозницы КРОТКАЯ (GPG), итальянская комедия МИСТЕР ФЕЛИЧИТА (RR), экшн с Антонио Бандерасом ОБЕТ МОЛЧАНИЯ (MG), биографическая картина ПРОЩАЙ, КРИСТОФЕР РОБИН (FOX/COOL), драма СОФИЧКА (CARO), криминальная драмеди СТРАННИК (СFOG), триллер ТЕЛЬМА (ART), семейная картина ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!, документальный фильм ПАРИЖСКАЯ ОПЕРА (CDK) и 63-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

21.11.2017 Автор: Семен Брожитов