Обзор новинок проката на уикенде 24–27 октября

По части количества новинок следующий уикенд обещает стать одним из наиболее насыщенных в осеннем графике релизов. С учетом выходящего в среду музыкального документального фильма МАРИАННА И ЛЕОНАРД: СЛОВА ЛЮБВИ (COOL) прокатчики предложат публике аж 18 новинок. Однако их кассовые потенциалы заметно умереннее главных релизов прошлых недель.

За основное внимание публики борьбу среди них поведут отечественный проект ТЕКСТ (CP), снятый по роману Дмитрия Глуховского, и американская экшн-комедия про зомби ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR). Звездный актерский состав ТЕКСТА, известый литературный первоисточник и социальный подтекст истории вызывают в данном случае ассоциации с картиной СЕЛФИ. А позитивный «сарафан» с предварительных показов картины способен подогреть дополнительный интерес к картине.

Александр НЕЧАЕВ, главный редактор БК: «В тех местах, где фильм не следует букве романа, он предельно точно следует его духу. ТЕКСТ – пугающе актуальный триллер о «маленьком человеке», который на семь лет отправился в тюрьму по ложному обвинению в распространении наркотиков, а после отсидки решил восстановить справедливость своими руками. При всей беспросветности этой истории фильму на всем своем протяжении удается держать внимание зрителя и работать как динамичный триллер. Пожалуй, еще никогда современность не представала в столь амбициозных фильмах в настолько мрачном виде. Правда, часть публики именно этот фактор наверняка и отпугнет.

В свою очередь, если первая часть франшизы ZОМБИЛЭНД играла исключительно на поле классического жанрового кино, то сейчас проект находится уже почти в культовом статусе, а его участники успели засветиться в громких картинах. Так что в данном случае индустрия враве надеяться на прирост в сборах.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Продолжение вышло почти точной копией оригинала. Но в данном случае это даже хорошо. Ведь получился сделанный с душой, смешной, хулиганский, драйвовый и в меру кровавый фильм, который пусть и не предлагает зрителю ничего нового в сценарном плане, зато смотрится все так же интересно, как первая часть. Как и полагается, добавились шутки про сексизм, веганов и трамповскую Америку, при этом забавные отсылки, шутки, закрученные вокруг ярких черт персонажей, и изобретательные расправы над зомби никуда не делись. В целом получилось универсальное зрительское кино, которое полностью оправдывает ожидания».

В связи с приближением осенних каникул для тех, кто учится по четвертям, на рынке появятся сразу несколько семейных работ. Это мультфильмы УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (NKI), продолжающий историю про злобного и завистливого жителя волшебной страны, и СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (VLG), напоминаюший другие анимационные работы, основанные на латиноамериканском фольклоре: КНИГУ ЖИЗНИ и ТАЙНУ КОКО, но выполненный в более простой технике.

Ценители жанрового кино смогут посмотреть криминальный триллер ТРИ СЕКУНДЫ (MG) с крепким актерским составом, а также фестивальную супергеройскую фантастику ИНЫЕ (PRGK). А поклонники более легких историй - франко-бельгийскую фантастическую романтику ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (EXP), временами напоминающую картину БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО.

Избирательная публика крупных городов наверняка не пропустит фестивальный хит АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ (CPF) с участием Шайа ЛаБафа и Дакоты Джонсон, а также новый проект Ян Гэ ТРОИЦА (PIFD).

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ - очень теплое, бесконечно трогательное кино, которое обязательно найдет отклик у зрителей. Картина оказалась даже более смешной и захватывающей, чем обещал трейлер. Главные герои попадают из одного приключения в другое, попутно создавая необычный друже­ский тандем, который наверняка запомнится надолго. Персонажи грамотно уравновешивают друг друга, так же как юмористические и приключенческие эпизоды разбавляют драматическую линию. Фильм не оставляет тягост­ного впечатления, но и не кажется легковесным. Его летняя согревающая атмосфера – то, что больше всего нужно зрителям в холодные осенние вечера».

Рая БАШИНСКАЯ, автор: «ТРОИЦА - это сложная многослойная история, где замешано много важных тем – от свежей и искрящей любви до веры в высшие силы, в себя и в свой род. В историю густо вплетены христианский Бог и современные гедонистические ценности с фокусом на собственных удовольствиях. Все происходящее неоднозначно: здесь нет идеальных людей, удачно сложившихся обстоятельств, готовых решений и хотя бы каких-то ответов на множество возникающих вопросов, поэтому простор для интерпретаций широк. Недаром сама Ян Гэ часто говорит о том, что каждый зритель найдет в этой истории что-то свое. Режиссер сплавляет в картине патриархальные представления о семье, впитанные ею в традиционалистском Китае, и усвоенные новые западные убеждения о личной свободе выбора. Удачным выходом из этих метаний было бы вывести героиню на поиск себя и в конечном итоге – обретение самости и цельности, однако Ян Гэ предпочитает идти другим путем: универсальность рассказанной истории она щедро приправляет абсурдизмом, что может вызвать вопросы у попавших на сеанс поклонников мейнстрима».

Также зрители смогут посмотреть приключенческий экшн ДИКАЯ ЛИГА (KNL), криминальный экшн КОКАИНОВЫЙ БАРОН (TNL), мелодраму ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ (PVZGL), драматический триллер СТОРОЖ (SMKT), драма Я ВЕРНУСЬ (SMKT), документальный фильм RAVING RAIOT: РЕЙВ У ПАРЛАМЕНТА (BF), в повторный прокат выйдут картины ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА (INK) и ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (VLG).

22.10.2019 Автор: Семен Брожитов