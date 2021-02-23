Обзор новинок проката на уикенде 25 − 28 февраля 2021 года

После двух подряд бойких уикендов российскому прокату может понадобиться небольшая передышка. Поэтому на этот раз рассчитывать на повышенное внимание зрителей могут далеко не все проекты.

Благодаря начавшимся у школьников каникулам, на заметные сборы может претендовать анимационно-игровой проект ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO). Картина постарается привлечь внимание зрителей узнаваемым брендом, который сегодня, кажется, больше знаком родителям, нежели их детям. Но, судя по хорошим кассовым результатам СОНИКА В КИНО или ГУБКИ БОБА В 3D, это не должно стать проблемой. Сложности могут возникнуть из-за сильной конкуренции в сегменте семейного кино: только что отлично стартовал КОНЕК-ГОРБУНОК, да и ДУША еще не покинула экраны кинотеатров.

После работы в формате превью-показов должен начаться полноценный прокат комедии БАТЯ (CP) и фэнтезийного экшна ВОЗДУШНЫЙ БОЙ (EXP). Российская картина, несмотря на жесткую конкуренцию в праздники, не выпала из поля зрения зрителей и обзавелась хорошим «сарафаном», а вот американо-новозеландская лента с Хлоей Морец в главной роли выступила скромно.

Самобытным мини-хитом может стать драма ПУГАЛО (PVZGL/IK). Обладатель главного приза «Кинотавра», очевидно, заинтересует зрителей Якутии, а также избирательную публику крупных городов - прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга.

Дмитрий Некрасов, корреспондент БК: «Это артхаусная драма, по стилистике и настроению больше напоминающая картину ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ. Конечно, это не зрительское кино, какими были АРИТМИЯ или ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК. Но фильм интересен сюжетом (до конца не понимаешь, что произошло в жизни у главной героини) и отдельными эпизодами, поставленными мастерски. Например, сцена танца знахарки под звучание «якутской скрипки» кырыымпе многим напомнит знаменитый танец Джокера из фильма-хита 2019 года. При этом не стоит рассчитывать, что картина сможет напугать как хоррор, или сильно держать в напряжении как мистический триллер».

Примерно на одну целевую аудиторию нацелены две новые драмы уикенда: ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА (MG) с участием Дакоты Джонсон, Джейсона Сигела и Кейси Аффлека и ИСТОРИЯ СЕМЬИ БЛУМ (BN) с Наоми Уоттс. Оба проекта характеризуются участием узнаваемых актеров, а также трогательными историями.

Кроме того аудитория сможет посмотреть мультфильмы НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (RUR) и МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №123 (MVK), драмы МАНДЕРЛЕЙ. ПЕРЕВЫПУСК (RUR) и ЭПИДЕМИЯ. ПЕРЕВЫПУСК (RUR), мелодраму НА СКОРОСТИ (SBF), фантастику ЛУЗЕРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ (UMS), хорроры ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 4 (KNLG) и УИДЖА, ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО (RR), документальные картины ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА (PNR), ХЕЙФЕЦА (SMKT) и СТАНИСЛАВСКИЙ. ЖАЖДА ЖИЗНИ (CS), а также сборник короткометражных работ BEST EROTIC SHORTS 2 (KD).

23.02.2021 Автор: Семен Брожитов