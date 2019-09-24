Обзор новинок проката на уикенде 26−29 сентября

Если в предыдущий уикенд лидерство отечественного фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА было неоспоримым, то на этой неделе российскому проекту ГЕРОЙ (CP) придется постараться, чтобы обойти фантастический фильм К ЗВЕЗДАМ (FOX). Маркетинговые материалы российского экшн-триллера с участием Александра Петрова, Владимира Машкова и Светланы Ходченковой выглядят как микс СВОЛОЧЕЙ и франшизы о Джейсоне Борне. При этом проект весьма активно поддержан на телевидении, что может способствовать его успеху у регионального зрителя. В кассовом же выражении определенным ориентиром здесь могут служить фильмы франшизы ДУХLESS.

В свою очередь, К ЗВЕЗДАМ делает ставку на свою главную звезду – Брэда Питта и хороший «сарафан» с осенних кинофорумов мира, где картина была представлена несколько недель назад. С одной стороны, публика мейнстрима уже привыкла к тому, что осенью на экраны выходят эффектные космические драмы уровня ГРАВИТАЦИИ, МАРСИАНИНА и ИНТЕРСТЕЛЛАРА. И именно эффектные экшн-сцены преимущественно продавала телереклама проекта. С другой – отзывы из Венеции в большей степени указывали, что новинка по своей философской составляющей ближе к ПРИБЫТИЮ и ОБЛАЧНОМУ АТЛАСУ.

Преимущественно на женскую аудиторию будет нацелена драма ПОСЛЕ СВАДЬБЫ (VLG) с участием Джулианны Мур и Мишель Уильямс. Картина впервые была показана в «Сандэнсе», где получила смешанные отзывы.

Дмитрий Некрасов, автор: «Картина оставляет приятное впечатление. Здесь филигранная операторская работа (от вступительной сцены, снятой одним планом, буквально захватывает дух), прекрасные актеры, которым веришь в каждом кадре, и действительно неожиданные повороты сюжета, которые несколько раз переворачивают все с ног на голову. Однако намеки на триллер так и не реализуются. Ведь на поверку фильм оказывается простой семейной драмой, пусть и рассказывает о людях со сложной судьбой».

Также зрители смогут посмотреть криминальную драму БОЖЕ МОЙ! (RWV), драму ИВАНОВ (CNF), семейную комедию ПОДКИДЫШ (SBF), комедийный хоррор ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ (PIFD), документальный фильм С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША (AOF), а также два анимационных проекта СВЯЗАННЫЕ МИРЫ (CPF) и УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ (KNLG). А начиная с субботы зрители смогут посмотреть 103-й выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

24.09.2019 Автор: Семен Брожитов