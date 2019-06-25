Обзор новинок проката на уикенде 27−30 июня

В предстоящий уикенд на российском рынке появится множество новинок, что может дать шанс на хотя бы умеренный рост суммарных сборов кинотеатров. Наибольшим потенциалом среди свежих релизов обладает хоррор ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (СAO). Впрочем, новый фильм франшизы ЗАКЛЯТИЕ выходит на переполненный жанровым кино рынок после неоднозначно встреченного публикой ПРОКЛЯТИЯ МОНАХИНИ. Данный факт может вызвать определенные сомнения у аудитории мейнстрима, но непосредственно ценители жанра не пропустят картину.

Неплохо в последнее время работают комедии. К тому же последний крупный «чистый» релиз жанра состоялся аж в начале мая. В этом отношении ценители веселого кино должны с интересом отнестись к входу на экраны фильма с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА (CP). Впрочем, у картин с Рогеном в нашей стране сложилась несколько фриковая аура, что в данном случае может стать сдерживающим фактором.

Спустя значительный интервал времени после мировой премьеры на отечественные экраны выйдет семейная картина СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (UPI). Первый фильм крайне успешно прошел во всем мире, а вот результаты сиквела оказались гораздо скромнее. Одной из причин этого послужило отсутствие в продолжении звезды популярного сериала «Ривердэйл» Кей Джей Апы, чье присутствие расширяло целевую аудиторию проекта. К тому же фильмов с подобной тематикой в последнее время появилось довольно много, что может негативно сказаться на мобилизации зрителей.

Также достаточно давно в Америке вышел фантастический триллер БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ (CPF), из-за весьма вторичного концепта не снискавший за океаном широкого зрительского внимания.

Рая БАШИНСКАЯ, автор: «Неглупая научная фантастика, которая в реализации сложных идей потеряла в кинематографичности. Идеи коррелируют с событиями в современном мире, но при этом персонажи не вызывают ни сочувствия, ни хоть какого-то желания сопереживать им. Те, кто досидит до конца, будут вознаграждены умным финалом, хотя им придется трудно в первом акте, где действие нестерпимо затянуто, сдобрено тяжеловесными разговорами и подано со звериной серьезностью, а герои не внушают особой симпатии. Заявленной в названии битвы нет, од­нако оригинальное название точнее передает дух картины – только в неволе здесь находится не государство, а зритель при просмотре».

Новая продюсерская работа Люка Бессона КУРСК (EXP) впервые была показана публике на прошлогоднем кинофестивале в Торонто, а осенью уже демонстрировалась на европейских экранах. Как и недавний сериал «Чернобыль», КУРСК в большей степени рассчитан на западного зрителя, но даже у него он не вызвал особого интереса.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Собственно сюжетной клюквы в проекте практически нет. Он принимает официальную версию причин трагедии – самопроизвольный взрыв торпеды с последующим затоплением лодки. А в качестве структурного референса создатели берут фильм ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ, раскрывающий характеры русских эмигрантов. Как и работа Майкла Чимино, фильм начинается со свадьбы, на которой по мере повышения степени опьянения персонажей зрителю представляют главных героев фильма. Впоследствии они начинают играть с судьбой в русскую рулетку. Причем по нескончаемо заунывной закадровой музыке, по аскетичным планам военного городка, иначе как трагедией все закончиться просто не может. Это не фильм-расследование, не дань памяти погибшим и даже не фильм-катастрофа. Это констатация события с привязкой его к сформированному на Западе образу России как страны, где все обычно происходит именно так».

На самых преданных фанатов олдскульного экшна нацелен фильм ПЛАН ПОБЕГА 3 (MG) с участием Сильвестра Сталлоне и Дэйва Батисты. Вторая картина франшизы заметно сократила сборы относительно предшественника, правда и выходила она в самый разгар чемпионата мира по футболу, когда целевая аудитория проекта больше интересовалась спортивными матчами.

В свою очередь, женскую аудиторию постарается заинтересовать отечественная мелодрама ВЫШЕ НЕБА (VLG), рассказывающая историю первой любви девушки, страдающей серьезным заболеванием. Фильм был показан в рамках недавно завершившегося «Кинотавра», где удостоился награды за лучшую женскую роль и номинировался на главный приз фестиваля. Его трейлер был прикреплен к таким весенним хитам, как ПОСЛЕ и В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА, что обеспечило проекту более 1,5 миллионов контактов с целевой аудиторией.

Также зрители смогут посмотреть мультфильмы КУНГ-ФУ ВОИН (KNLG) и ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (PNR), триллер ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ (PRD), мелодраму ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ (RUR), драмеди СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА (INDF) и драму УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ (RWV).

25.06.2019 Автор: Семен Брожитов