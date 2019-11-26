Обзор новинок проката на уикенде 28 ноября − 1 декабря

Пусть до новогодне-рождественского периода еще месяц, но в текущий уикенд российские зрители, хоть и с недельной задержкой, смогут посмотреть первый полноценный праздничный блокбастер, мультфильм ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR). Первая часть франшизы начинала в нашей стране с 317 млн рублей, увеличив свою кассу затем почти в три раза. Но тогда бренд Walt Disney Animation Studios был еще у нас не столь силен. Сейчас у новинки и уровни ожидания заметно выше, да и маркетинг явно масштабнее. Так что нет никаких сомнений, что сейчас сборы будут гораздо больше. Не исключено, что на старте проект даже сможет побороться за рекордные цифры МИНЬОНОВ.

Рая Башинская, автор БК: «Фильм выходит в IMAX, и это как раз тот случай, когда картину стоит смотреть именно в этом формате. Она потрясает видами природы и стихий – воды, ветра, огня. Первым промороликом проекта была сцена о том, как Эльза пытается побороть разъяренное море, и то, как эта сцена развивается дальше и героиня приручает водного мустанга, действительно стоит увидеть на большом экране. Мультфильм превратился в настоящий анимационный зрелищный блокбастер. Но это не тот случай, когда экшн создан ради экшна – здесь он оправдан и работает на нарратив. История стала еще глубже, хотя основной стержень остался тем же, что и в первой части: Эльза снова ищет себя и пытается найти баланс со своими силами. Только на этот раз точкой отсчета пути к себе становится не страх, как в первой части, а желание найти источник своей силы. История отражается даже в том, что одна из сестер снова замерзает насмерть, а другая ее спасает. Параллельно с этим зрителю открывается новый великолепный мир этой вселенной, где магия существует в гармонии с природой, каменные великаны бродят по горам, стихии представлены симпатичными аватарами – духом огня оказывается мимимишная ящерка, которая любит плюхнуться в кучу снега и растопить его. Повествование то и дело прерывается музыкальными вставками, но зритель, видевший первую часть и наверняка смотревший АЛЛАДИНА в этом году, вряд ли будет против, тем более что песня «Вновь за горизонт» выглядит таким же потенциальным хитом, как и «Отпусти и забудь».».

В противовес семейному фильму, преимущественно на зрителей среднего и старшего возраста будет нацелен триллер Райана Джонсона ДОСТАТЬ НОЖИ (CP). После показов на сентябьских кинофестивалях фильм сравнивали с УБИЙСТВОМ В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, также располагающим детективным сюжетом и отличным актерским составом. Впрочем, отсутствие всемирно известного литературного первоисточника вряд ли позволит новинке взобраться столь же высоко.

Ценители отечественных спортивных байопиков смогут посмотреть фильм ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (MG). Маркетинг продает классический фильм о человеке, сделавшем себе имя вопреки внешним препятствиям. Однако новинке явно не хватает звездных имен в составе. Поклонники жанрового кино получат новое предложение в лице российского хоррора ТВАРЬ (WDSSPR) с участием Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой, а также его зарубежного жанрового собрата ТЕМНАЯ СТОРОНА (NKI). А на избирательную публику крупных городов постараются сработать драмеди ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (VLG) и ФАБРИКА ГРЕЗ (NKI).

Также зрители смогут посмотреть драмы АТЛАНТИКА (RWV) и БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ (PVZGL), документальный фильм МОЗГ. ЭВОЛЮЦИЯ (SMKT), драмеди НОВЫЕ ВРЕМЕНА (INK), криминальные проекты ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (PRD) и ПРЕДАТЕЛЬ (MFC).

26.11.2019 Автор: Семен Брожитов