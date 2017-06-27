Обзор новинок проката на уикенде 29 июня – 2 июля

В предстоящий уикенд в российском прокате вновь будет только один явный фаворит – мультфильм ГАДКИЙ Я 3 (UPI). Предыдущая часть франшизы, спин-офф МИНЬОНЫ, два года назад на старте установила рекорд кассовых сборов для анимационных работ, держащийся до сих пор. Однако при этом картина была удостоена аудиторией не самыми лестными отзывами. Отсюда и приличное снижение уровней ожидания новинки. Впрочем, вряд ли это существенно скажется на семейном сегменте зрителей, а вот потери среди молодежной аудитории могут оказаться заметными. Проект уже прокатывается в шести странах, и в пяти из них результаты отстают от показателей МИНЬОНОВ.

На контрпрограммировании анимационному блокбастеру попытается сыграть хоррор-триллер СИНЯЯ БЕЗДНА (VLG), прокатчик которого наверняка рассчитывает пойти по стопам прошлогодней ОТМЕЛИ. Фильм уже успел неплохо выступить в Америке, но в России многое может испортить наличие пиратской копии в Сети.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик БК: «По структуре фильм состоит из двух частей. Первые двадцать минут идет представление главных персонажей проекта, а затем зрителю предлагают почти часовой нон-стоп саспенс. На довольно ограниченном бюджете авторы умудрились снять фильм с красивыми кадрами и эффектными сценами, а из не самой оригинальной истории у них получился вполне осмысленный и напряженный сюжет с твистом а-ля ГРАВИТАЦИЯ. И все это под, как всегда, очень кинематографичную музыку американского дуэта Tomandandy».

Также аудитории будут представлены экранизация одноименного романа Стивена Фрая ГИППОПОТАМ (RR) и триллер 2:22 (PRD).

27.06.2017 Автор: Семен Брожитов