Обзор новинок проката на уикенде 29 августа − 1 сентября

Предстоящий уикенд вряд ли порадует отечественные кинотеатры обильными сборами, но предложить зрителям индустрии все равно будет что. Ставка сделана на жанровые проекты, а также семейное кино, традиционно пользующееся спросом в начале нового учебного года.

Фильм Я ИДУ ИСКАТЬ (FOX) балансирует на грани слэшера и черной комедии. Если бы авторы еще больше акцентировали внимание на социальных аспектах, то он бы в ряде моментов мог напомнить ПРОЧЬ Джордана Пила. Но и имеющихся ингредиентов оказалось достаточно, чтобы получился нетривиальный жанровый продукт.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «Фильм действительно балансирует на тонкой грани классического кровавого слэшера и черной, едва ли не пародийной комедии. И делает это весьма успешно. Эти жанры здесь так туго переплетены, что смех в зале звучит даже чаще, чем крики ужаса. В какой-то момент такой подход вызывает ассоциации с творчеством Квентина Тарантино, Уэса Крэйвена и Сэма Рэйми, чьими проектами авторы явно вдохновлялись. В финале фильм окончательно перестает прикидываться слэшером и превращается в страшно смешной мистический фарс. Одним словом, смотреть это кино как минимум не скучно».

Психопатический триллер ИГРА ГАННИБАЛА (EXP) своим локализованным названием пытается вызвать ассоциации со знаменитой киноработой Энтони Хопкинса, хотя оригинальный тайтл NOMIS – это всего-лишь написанное наоборот имя одного из персонажей. Еще одной примечательной чертой проекта является его любопытный актерский состав, включающий Генри Кавилла, Стэнли Туччи, Бена Кингсли, Нэйтана Филлиона и Александру Даддарио, что как минимум может заинтересовать киноманский сегмент публики.

Артур ЧАЧЕЛОВ, шеф-редактор kinometro.ru: «ИГРА ГАННИБАЛА – в меру интересное, но очень вторичное кино, работающее на том же поле, что и СПЛИТ со СТЕКЛОМ. Эта картина, как и хиты М. Найта Шьямалана, тоже снята за довольно скромные деньги, но в данном случае это не компенсируется ни оригинальностью темы, ни режиссурой, ни выдающейся актерской игрой. Да и динамика повествования хромает. Спасает положение только финальный твист. Впрочем, если бы эта история изначально была рассказана в виде сериала, вопросов к ней было бы в разы меньше».

Семейное кино будет представлено сразу шестью картинами. Наибольшие перспективы на зрительское внимание среди этого массива имеют танцевальный проект БИТВА (WDSSPR), в котором герой Реналя Мухаметова будет учить подростков эффектно танцевать, а также фильм о спорте КОМАНДА МЕЧТЫ (CP), в котором персонажу Яна Цапника придется выбирать между карьерой и семьей. Также зрители смогут посмотреть мультфильмы КОКОША: МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН В ДЖУНГЛЯХ (PRGK), СПАСАТЕЛИ (KNLG), СПЯЩАЯ ПРИНЦЕССА (RR) и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: СУПЕРПАТРУЛЬ 2 (PNR).

Еще двумя новыми отечественными картинами станут драмы В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ… (PRD) Александра Велединского, превью-показы которой начнутся 27 августа, и ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ (RFG), сюжет которой напоминает о захвате террористами заложников на Дубровке.

Преимущественно на женскую аудиторию рассчитан фильм КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ (PNR), снятый по популярному роману, издававшемуся в том числе и в нашей стране. Поклонники фильмов о животных смогут посмотреть в формате IMAX документальную картину СУПЕРСОБАКИ (IMAX), а ценителям криминальных комедий будет предложен проект ТАЧКА НА МИЛЛИОН (VLG). Ценители фестивальных хорроров смогут посмотреть фильм КОКО-ДИ КОКО-ДА (CPF), а любителям европейских драмеди представится возможность посетить сеансы картины Гийома Кане МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ (CAE), являющейся сиквелом его же картины МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ.

27.08.2019 Автор: Семен Брожитов