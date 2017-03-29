Обзор новинок проката на уикенде 30 марта–2 апреля

Если предыдущий уикенд стал бенефисом семейного кино, то предстоящий – способен привлечь в кинотеатры не только детей с родителями, но и значительную часть молодежной аудитории. Во многом это обусловлено появлением на экранах фантастического экшна ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (CPP).

Несмотря на то, что первоисточник фильма хорошо известен преимущественно киноманам и поклонникам манги, а его стилистика кибербанка отлично проявила себе лишь в МАТРИЦЕ, благодаря участию в проекте Скарлетт Йоханссон и драйвовым роликам, по своему коммерческому потенциалу новинка демонстрирует очевидное сходство с более попсовой ЛЮСИ. По уровню ожидания ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ даже превосходит свой референс, к тому же рынок сейчас, очевидно, сменил пессимистичный прошлогодний настрой, на оптимистичное весеннее настроение. Но опять же не стоит забывать, что это более киноманский проект.

В любой иной уикенд выход после такого тяжеловеса, каким стал БОСС-МОЛОКОСОС, еще одного мультфильма мог бы стать для новинки катастрофой. Но каникулы все еще продолжаются. А в этот период времени целевая аудитория СМУРФИКОВ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРВНЯ (WDSSPR) может попытаться найти время и для похода на еще один семейный проект. Хотя, конечно, в силу своей направленности на более юных зрителей, конкурировать с блокбастером от Fox новые СМУРФИКИ никак не смогут.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик БК: «Отказ от живых актеров пошел визуальному решению новинки только на пользу. Не имея никаких ограничений, обусловленных необходимостью отражать реальность, авторы картины предложили зрителям безумно красивый мир с симпатичными героями и красочными пейзажами. По сюжету мультик напоминает СМЕШАРИКОВ: ЛЕГЕНДУ О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ и ТРОЛЛЕЙ, предлагая изобретательное приключение, наполненное хорошей динамикой и содержащее музыкальные номера. Юмора для взрослых в проекте практически нет, поэтому родителям останется развлекать себя сравнением дракоз из мира СМУРФИКОВ с драконами из КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, а также вспоминать, где еще они видели чудаковатого персонажа, который у всех спрашивает: «А чего это вы здесь делаете?»».

Крайне противоречиво выглядит еще один релиз уикенда, ориентированный на молодежную аудиторию – психологический триллер ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ (FOX). С одной стороны, публике предлагается изысканный визуальный ряд и интригующий сюжет с высоким возрастным рейтингом, что очень востребовано в настоящее время на рынке. Но с другой – большой хронометраж фильма затрудняет его роспись, скромные кассовые результаты в мировом прокате могут насторожить киноманов, да и конкуренция сейчас в данном сегменте запредельная. ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, ЖИВОЕ, СПЛИТ – все эти картины рассчитаны на того же зрителя. По своей концепции «игры с разумом» новинка напоминает такие проекты, как ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ, ИСХОДНЫЙ КОД и ПРЕВОСХОДСТВО. Все они стартовали в России и странах СНГ в диапазоне 70-85 млн руб. В сложившихся условиях любое превышение данного интервала уже можно будет считать успехом.

В период школьных каникул предложение на рынке для семейной аудитории не будет ограничено только мультфильмами. Зрителям предложат «мимимишную» историю СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (UPI). Проект творит чудеса в китайском прокате, но российская публика все-таки предпочитает анимацию, а не игровые семейные проекты.

Скромное предложение в последнее время в комедийном сегменте попытается скрасить картина ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ (VLG), являющаяся сиквелом проекта 2012 года СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ. Помимо свадебной тематики ролики новинки обещают наличие черного юмора. Избирательная публика крупных городов сможет посмотреть тепло принятую критиками драму УНА (MD) и визуально изысканную документальную работу Терренса Малика ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ (CF).

Также на экранах появятся отечественная картина РАЗБУДИ МЕНЯ (RWV), документальный проект ЭПОХА ТАНЦЕВ (RF) и 50-ый выпуск МУЛЬТА В КИНО (MVK).

29.03.2017 Автор: Семен Брожитов