Обзор новинок проката на уикенде 7-10 ноября

В постпраздничный уикенд активность зрителей обычно несколько снижается. Но и в это время киноиндустрии будет, что им предложить. В первую очередь это мистический хоррор ДОКТОР СОН (CAO) и российский исторический триллер ДЕВЯТАЯ (CP).

ДОКТОР СОН является сиквелом знаменитой экранизации романа Стивена Кинга «Сияние», снятой Стэнли Кубриком. Картина 1980 года давно стала культовой, так что все киноманы прекрасно осведомлены о выходе ее продолжения. В то же время не самые высокие уровни ожидания новинки, заметно уступающие римейку КЛАДБИЩА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, могут свидетельствовать о том, что среди рядовой аудитории мэйнстрима особого ажиотажа вокруг новинки пока не наблюдается.

Имена создателей фильма ДЕВЯТАЯ могут вызвать у публики определенные ассоциации с картиной ДУЭЛЯНТ, также снятой в стилистике мрачной готической истории. Однако последние маркетинговые материалы новинки были заметно смещены в комиксную сторону, придавая истории определенную шутливость и приближая ее к мэшапам вроде ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ. Все это может насторожить возрастного зрителя, готового смотреть классические российские исторические проекты. А удастся ли подобным ходом заманить в залы молодежь - большой вопрос.

Драмеди с Джонни Деппом ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ (EXP) своим креативным названием и концептом постарается вызвать ассоциации со знаменитым сериалом «Во все тяжкие», а также с таким проектом, как ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК. Впрочем, в маркетинге прокатчик сделал акцент именно на хулиганскую составляющую фильма, что может приблизить его в зрительской ассоциации с франшизой ПЛОХОЙ САНТА. Тем более, что российский рынок остается одним из немногих, где вне франшизы ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ имя Деппа все еще что-то значит.

Попытку сочетать чисто женское кино с фантастическим жанром зрители могли опробовать летом, когда на экраны выходил фильм ДИТЯ РОБОТА. Сейчас тот же прокатчик предложит на суд публики картину РАЙСКИЕ ХОЛМЫ (VLG),также рассказывающую о якобы идеальном мире будущег. Впрочем у новинки несколько больший масштаб постановки, что может помочь ей в привлечении аудитории.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор: «Первые 15–20 минут картины смотрятся на одном дыхании, хочет­ся разглядывать детали, восхищаться костюмами, погружаться в необычный мир фильма. Но после того, как нам по­казывают завязку, сюжет начинает провисать, и происходящее на экране навевает скуку. Ближе к концу картина сно­ва подхватывает зрителя, превращаясь в достаточно захватывающий триллер, а заканчивается все готической сказкой, в которой злая королева пожирает красивых девушек ради сохранения молодости. В результате не совсем понятно, о чем был фильм, потому что несколько линий накладываются друг на друга, создавая сюжетный сумбур».

Еще двумя отечественными игровыми картинами на дате станут драмеди УСПЕХ (MG), в значительной степени рассчитаное на семейную публику и вызывающее определенные ассоциации с фильмами ВОЛШЕБНИК и КОМАНДА МЕЧТЫ, а также приближающая зимние праздники комедия НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ (BZL).

Также зрители смогут посмотреть документальный проект THE YARD. БОЛЬШАЯ ВОЛНА (PIFD), драмеди ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА (INK), мелодраму РУКОВОДСТВО ПО СЕКСУ НА ВТОРОМ СВИДАНИИ (PRD), а в субботу на экраны выйдет 106-й выпуск МУЛЬТА В КИНО УЛЫБАЕМСЯ И СМОТРИМ (MVK).

06.11.2019 Автор: Семен Брожитов