Обзор новинок проката на уикенде 12–15 января

Вот и закончилась «новогодняя битва». Россияне потратили за праздники внушительные суммы, так что им теперь понадобится некоторое время, чтобы восполнить финансовые запасы. Это не значит, что в ближайшие выходные в кинотеатрах не будет зрителей, но кассовые сборы фильмов станут более скромными.

Основную борьбу среди новинок проката поведут гангстерская картина ЗАКОН НОЧИ (CAO) Бена Аффлека и хулиганская комедия ПОЧЕМУ ОН? (FOX) с участием Джеймса Франко и Брайана Крэнстона. В активе первого проекта эффектный экшн, напоминающий КРЕСТНОГО ОТЦА, ПУТЬ КАРЛИТО и ДЖОННИ Д., ретро-стиль СОЮЗНИКОВ и романтика начала прошлого века в духе ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ. Подобная комбинация предполагает, что основной целевой аудиторией проекта станут зрители среднего и старшего возраста, преимущественно проживающие в крупных городах.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик БК: «Маркетинг не обманывает зрителей. Картина начинается и заканчивается эффектными и жестокими экшн-сценами, продолжающими лучшие традиции гангстерского кино Фрэнсиса Форда Копполы, Мартина Скорсезе и Брайана Де Пальмы. В середине повествование сбрасывает темп, переходя на территорию романтической драмы, которая наполнена как трагическими событиями, так и приятным бытовым юмором. При этом можно отметить действительно высококлассную операторскую работу, а также отличную проработку стилистики того времени – от костюмов до декораций».

ПОЧЕМУ ОН? по своему сюжету напоминает знаменитую комедийную франшизу с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ, только выполнена новинка в более хулиганском стиле, да и основные участники проекта знакомы преимущественно молодежной, киноманской публике. Вместе с тем телевизионные споты делают явный акцент на романтическую сторону истории, стараясь расширить аудиторию и привлечь в кинотеатры женскую часть публики.

Также не должен быть обделен зрительским вниманием и мюзикл Дэмьена Шазелла ЛА-ЛА ЛЕНД (CP) с участием Райана Гослинга и Эммы Стоун. Среди собратьев по жанру в отечественном прокате можно вспомнить успехи MAMMA MIA!, ЧИКАГО и даже такого мрачного произведения, как ОТВЕРЖЕННЫЕ. Однако в отличие от них новинка не основана на известном первоисточнике, а является оригинальной работой, выполненной в легкой стилистике Вуди Аллена. Так что, возможно, особенно мощного старта у нее и не будет, но прокат может получиться долгим и вполне успешным. У СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ прокатный множитель, например, составил 3,4. В некоторой степени помочь новинке может ее успех на церемонии вручения наград «Золотой глобус».

Жанровыми новинками уикенда выступят мистический хоррор НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ (EXP), выполненный в стилистике городской легенды; исторический триллер ПРЕИСПОДНЯЯ (VLG) с Гаем Пирсом, Дакотой Фаннинг и Китом Харингтоном, прокатчик которой всячески пытается уйти в маркетинге от стилистики вестерна; а также семейная комедия 2+1 (MD) с Омаром Си, являющаяся ремейком мексиканского хита ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ.

Мария ПОЗИНА, автор БК: «Сюжет новинки практически полностью совпадает с картиной ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ. В новом фильме также безответственный парень получает от случайной любовницы подарок в виде младенца, от которого он сначала пытается избавиться, а потом оказывается образцовым папашей. Здесь в наличии очень обаятельные герои, тонкий французский юмор, сентиментальные сцены с главным героем и его дочерью. Однако при этом сюжету порой не хватает правдоподобия и динамики. В целом кино должно прийтись по душе чувствительным зрительницам, а мужской аудитории оно может показаться местами излишне мелодраматичным».

Кроме того, ценители авторского кино смогут посмотреть новую работу Эмира Кустурицы ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ (PRD) с участием Моники Беллуччи, превью-показы которой начались 5 января.

10.01.2017 Автор: Семен Брожитов